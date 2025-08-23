Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo 24/8: Thiên Bình khéo léo được quý nhân nâng gót

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 24/8: Thiên Bình khéo léo được quý nhân nâng gót

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/8, Thiên Bình cơ hội gặp quý nhân, nên khéo léo, đừng sĩ diện mà từ chối. Kim Ngưu không nên quá tham vọng, liều lĩnh.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có cơ hội tiếp xúc với một số người chuyên nghiệp, hãy tranh thủ học hỏi, đừng nghĩ đó là gánh nặng mà bỏ qua. Sự nghiệp: Tình hình hơi khả quan, trong công việc nên cố gắng theo sát nhịp của cấp trên và khách hàng, đừng làm việc qua loa. Tài lộc: Vận thế ở mức ổn, trong đầu tư tài chính nên chọn những dự án mà bản thân nắm chắc, có thể bắt tay vào để tạo thành tích, từ đó xây dựng niềm tin. Tình cảm: Bạn và người ấy ở bên nhau tuy hay lắm lời nhưng đều là thật lòng, không ai có ý xấu. Sức khỏe: Vận thế khá tốt, chú ý dưỡng sinh khoa học.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có cơ hội tiếp xúc với một số người chuyên nghiệp, hãy tranh thủ học hỏi, đừng nghĩ đó là gánh nặng mà bỏ qua. Sự nghiệp: Tình hình hơi khả quan, trong công việc nên cố gắng theo sát nhịp của cấp trên và khách hàng, đừng làm việc qua loa. Tài lộc: Vận thế ở mức ổn, trong đầu tư tài chính nên chọn những dự án mà bản thân nắm chắc, có thể bắt tay vào để tạo thành tích, từ đó xây dựng niềm tin. Tình cảm: Bạn và người ấy ở bên nhau tuy hay lắm lời nhưng đều là thật lòng, không ai có ý xấu. Sức khỏe: Vận thế khá tốt, chú ý dưỡng sinh khoa học.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu thích gì thì chú ý đừng quá sa đà, bởi bỏ nhiều công sức chưa chắc đã có hồi báo xứng đáng. Sự nghiệp: Tinh lực không sao, nhưng phải biết tiết chế, đừng để cấp trên hay khách hàng làm hao tổn quá nhiều sức lực, không đáng. Tài lộc: Tình hình ở mức khá, cứ làm việc theo kế hoạch là ổn, không nên quá tham vọng, liều lĩnh không phải là lựa chọn hay. Tình cảm: Bạn và đối phương ở bên nhau không có chuyện buồn phiền, mọi thứ phát triển theo nhịp điệu vốn có. Sức khỏe: Khá tốt, vận động vừa phải là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu thích gì thì chú ý đừng quá sa đà, bởi bỏ nhiều công sức chưa chắc đã có hồi báo xứng đáng. Sự nghiệp: Tinh lực không sao, nhưng phải biết tiết chế, đừng để cấp trên hay khách hàng làm hao tổn quá nhiều sức lực, không đáng. Tài lộc: Tình hình ở mức khá, cứ làm việc theo kế hoạch là ổn, không nên quá tham vọng, liều lĩnh không phải là lựa chọn hay. Tình cảm: Bạn và đối phương ở bên nhau không có chuyện buồn phiền, mọi thứ phát triển theo nhịp điệu vốn có. Sức khỏe: Khá tốt, vận động vừa phải là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử có mong muốn mạnh mẽ được học hỏi cái mới, đây cũng là cơ hội tốt để nâng cao nhiều kỹ năng. Sự nghiệp: Công việc có cơ hội học hỏi, nâng cao đừng bỏ lỡ, biết đâu bạn còn tìm thấy hướng đi mới hay ý tưởng hay để phát triển bản thân. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đầu tư tài chính có xu hướng thận trọng, muốn tìm hiểu rõ dự án rồi mới tính đến cách triển khai. Tình cảm: Cả hai đều muốn tích cực trao đổi, nếu có hiểu lầm thì tranh thủ làm rõ ngay lúc này. Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần thoải mái, không thấy khó chịu.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử có mong muốn mạnh mẽ được học hỏi cái mới, đây cũng là cơ hội tốt để nâng cao nhiều kỹ năng. Sự nghiệp: Công việc có cơ hội học hỏi, nâng cao đừng bỏ lỡ, biết đâu bạn còn tìm thấy hướng đi mới hay ý tưởng hay để phát triển bản thân. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đầu tư tài chính có xu hướng thận trọng, muốn tìm hiểu rõ dự án rồi mới tính đến cách triển khai. Tình cảm: Cả hai đều muốn tích cực trao đổi, nếu có hiểu lầm thì tranh thủ làm rõ ngay lúc này. Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần thoải mái, không thấy khó chịu.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải việc bạn muốn làm có thể gặp vài khó khăn, nhưng vẫn có cách để giải quyết. Sự nghiệp: Bạn là người kiểu gặp vấn đề thì giải quyết, không dễ dàng bỏ cuộc, không hề yếu đuối. Tài lộc: Khá ổn, trong cuộc sống thường ngày, nếu thấy dự án nào phù hợp thì chỉ cần tìm hiểu kỹ rồi bắt tay vào làm, đừng do dự mà lỡ cơ hội. Tình cảm: Quan hệ tình cảm đôi lúc gặp khó khăn nhưng vẫn có thể tìm cách tháo gỡ, hiểu lầm không kéo dài. Sức khỏe: Ổn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá lao lực.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải việc bạn muốn làm có thể gặp vài khó khăn, nhưng vẫn có cách để giải quyết. Sự nghiệp: Bạn là người kiểu gặp vấn đề thì giải quyết, không dễ dàng bỏ cuộc, không hề yếu đuối. Tài lộc: Khá ổn, trong cuộc sống thường ngày, nếu thấy dự án nào phù hợp thì chỉ cần tìm hiểu kỹ rồi bắt tay vào làm, đừng do dự mà lỡ cơ hội. Tình cảm: Quan hệ tình cảm đôi lúc gặp khó khăn nhưng vẫn có thể tìm cách tháo gỡ, hiểu lầm không kéo dài. Sức khỏe: Ổn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá lao lực.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có thể làm được nhiều việc, thực lực không tệ, dễ gặt hái thành tích. Sự nghiệp: Khá tốt, ít phân vân do dự, muốn làm gì thì thực hiện luôn, khi năng lực đã đủ thì đây chính là thời điểm thích hợp để phấn đấu. Tài lộc: Vận thế sáng sủa, trong đầu tư tài chính nên tập trung vào những hướng đi quen thuộc và sở trường để chọn dự án. Tình cảm: Bạn và người ấy bên nhau không có chuyện buồn, cả hai còn muốn tạo ra chút lãng mạn cho nhau. Sức khỏe: Ổn, vận động nhẹ giúp giảm lo âu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có thể làm được nhiều việc, thực lực không tệ, dễ gặt hái thành tích. Sự nghiệp: Khá tốt, ít phân vân do dự, muốn làm gì thì thực hiện luôn, khi năng lực đã đủ thì đây chính là thời điểm thích hợp để phấn đấu. Tài lộc: Vận thế sáng sủa, trong đầu tư tài chính nên tập trung vào những hướng đi quen thuộc và sở trường để chọn dự án. Tình cảm: Bạn và người ấy bên nhau không có chuyện buồn, cả hai còn muốn tạo ra chút lãng mạn cho nhau. Sức khỏe: Ổn, vận động nhẹ giúp giảm lo âu.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng quá cố chấp, biết mượn sức người khác không phải chuyện mất mặt. Sự nghiệp: Công việc nên dựa trên thực tế của bản thân, đừng quá gượng ép, có thể nhờ người khác hỗ trợ để hoàn thành dự án. Tài lộc: Ổn, đã chọn dự án nào thì nên kiên trì theo đến cùng, bỏ dở giữa chừng là lãng phí thời gian. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, cả hai không ai gây chuyện hay tìm cớ mâu thuẫn. Sức khỏe: Tốt, đừng suy nghĩ vẩn vơ nhiều là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng quá cố chấp, biết mượn sức người khác không phải chuyện mất mặt. Sự nghiệp: Công việc nên dựa trên thực tế của bản thân, đừng quá gượng ép, có thể nhờ người khác hỗ trợ để hoàn thành dự án. Tài lộc: Ổn, đã chọn dự án nào thì nên kiên trì theo đến cùng, bỏ dở giữa chừng là lãng phí thời gian. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, cả hai không ai gây chuyện hay tìm cớ mâu thuẫn. Sức khỏe: Tốt, đừng suy nghĩ vẩn vơ nhiều là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình dễ gặp quý nhân, được chỉ dẫn nên ít xảy ra sai sót. Sự nghiệp: Tốt, ở chốn công sở nếu gặp được người giúp đỡ thì nên cư xử khéo léo, đừng vì sĩ diện mà từ chối, có người chỉ bảo thì bạn sẽ đi đường ngắn hơn. Tài lộc: Ổn, cứ theo kế hoạch mà làm là được, khó xảy ra vấn đề lớn. Tình cảm: Khá tốt, cả hai đều là người dễ nói chuyện, có chuyện thì chậm rãi trao đổi sẽ giải quyết ổn thỏa. Sức khỏe: Khá vượng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình dễ gặp quý nhân, được chỉ dẫn nên ít xảy ra sai sót. Sự nghiệp: Tốt, ở chốn công sở nếu gặp được người giúp đỡ thì nên cư xử khéo léo, đừng vì sĩ diện mà từ chối, có người chỉ bảo thì bạn sẽ đi đường ngắn hơn. Tài lộc: Ổn, cứ theo kế hoạch mà làm là được, khó xảy ra vấn đề lớn. Tình cảm: Khá tốt, cả hai đều là người dễ nói chuyện, có chuyện thì chậm rãi trao đổi sẽ giải quyết ổn thỏa. Sức khỏe: Khá vượng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp muốn có thành tích thì không được nóng vội, cần chuẩn bị tâm thế chiến đấu lâu dài. Sự nghiệp: Công việc khá thử thách, càng trong khó khăn càng cần bình tĩnh, kiên nhẫn, chỉ cần không mắc sai lầm thì đã hơn nhiều người rồi. Tài lộc: Hơi yếu, nên chọn dự án chắc chắn hơn, đừng liều lĩnh với độ khó cao. Tình cảm: Vận thế không tốt, dễ có mâu thuẫn, nên xử lý sớm, để lâu chỉ thêm rắc rối. Sức khỏe: Trung bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp muốn có thành tích thì không được nóng vội, cần chuẩn bị tâm thế chiến đấu lâu dài. Sự nghiệp: Công việc khá thử thách, càng trong khó khăn càng cần bình tĩnh, kiên nhẫn, chỉ cần không mắc sai lầm thì đã hơn nhiều người rồi. Tài lộc: Hơi yếu, nên chọn dự án chắc chắn hơn, đừng liều lĩnh với độ khó cao. Tình cảm: Vận thế không tốt, dễ có mâu thuẫn, nên xử lý sớm, để lâu chỉ thêm rắc rối. Sức khỏe: Trung bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã là người thẳng thắn, làm việc nhanh gọn, không dây dưa. Sự nghiệp: Khá ổn, công việc chỉ cần tập trung hoàn thành tốt dự án trong tay, chú ý hiệu suất và chất lượng, bạn sẽ được cấp trên, khách hàng đánh giá cao. Tài lộc: Ổn, trong đầu tư tài chính nên nhanh chóng thúc đẩy dự án trong tay, đừng chần chừ. Tình cảm: Rất khá, bạn và đối phương giao tiếp thẳng thắn, trò chuyện rõ ràng, không vòng vo. Sức khỏe: Ổn, nên nghỉ ngơi điều độ, vận động cũng cần có chừng mực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã là người thẳng thắn, làm việc nhanh gọn, không dây dưa. Sự nghiệp: Khá ổn, công việc chỉ cần tập trung hoàn thành tốt dự án trong tay, chú ý hiệu suất và chất lượng, bạn sẽ được cấp trên, khách hàng đánh giá cao. Tài lộc: Ổn, trong đầu tư tài chính nên nhanh chóng thúc đẩy dự án trong tay, đừng chần chừ. Tình cảm: Rất khá, bạn và đối phương giao tiếp thẳng thắn, trò chuyện rõ ràng, không vòng vo. Sức khỏe: Ổn, nên nghỉ ngơi điều độ, vận động cũng cần có chừng mực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng tham gia việc ngoài khả năng, tránh bị trách móc. Sự nghiệp: Công việc nên tập trung vào việc bản thân làm được, phải chú trọng kết quả, bởi cấp trên muốn thấy hiệu quả ngay, không có nhiều thời gian để bạn thử sai. Tài lộc: Kém, đừng tham gia dự án vượt khả năng chi trả, nên tìm cách tiết kiệm trước đã. Tình cảm: Trung bình, cả hai đều có lòng muốn giữ quan hệ tốt, chỉ là đôi khi lực bất tòng tâm. Sức khỏe: Khá yếu, chú ý đừng ăn uống quá độ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng tham gia việc ngoài khả năng, tránh bị trách móc. Sự nghiệp: Công việc nên tập trung vào việc bản thân làm được, phải chú trọng kết quả, bởi cấp trên muốn thấy hiệu quả ngay, không có nhiều thời gian để bạn thử sai. Tài lộc: Kém, đừng tham gia dự án vượt khả năng chi trả, nên tìm cách tiết kiệm trước đã. Tình cảm: Trung bình, cả hai đều có lòng muốn giữ quan hệ tốt, chỉ là đôi khi lực bất tòng tâm. Sức khỏe: Khá yếu, chú ý đừng ăn uống quá độ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên quyết đoán, đừng chần chừ để rồi lỡ mất cơ hội. Sự nghiệp: Ổn, nên chọn nhiệm vụ phù hợp khả năng, nếu ôm đồm quá sẽ không đạt kết quả, còn gây ấn tượng xấu với cấp trên và khách hàng. Tài lộc: Bình thường, trước khi làm dự án nên trao đổi với người có kinh nghiệm, có thể nhận được sự giúp đỡ. Tình cảm: Khá yếu, hai bạn khi ở bên nhau thường nói chuyện không thông, như ông nói gà bà nói vịt. Sức khỏe: Trung bình, nên tĩnh dưỡng.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên quyết đoán, đừng chần chừ để rồi lỡ mất cơ hội. Sự nghiệp: Ổn, nên chọn nhiệm vụ phù hợp khả năng, nếu ôm đồm quá sẽ không đạt kết quả, còn gây ấn tượng xấu với cấp trên và khách hàng. Tài lộc: Bình thường, trước khi làm dự án nên trao đổi với người có kinh nghiệm, có thể nhận được sự giúp đỡ. Tình cảm: Khá yếu, hai bạn khi ở bên nhau thường nói chuyện không thông, như ông nói gà bà nói vịt. Sức khỏe: Trung bình, nên tĩnh dưỡng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cảm thấy áp lực tinh thần lớn, cần học cách tự điều chỉnh. Sự nghiệp: Hơi kém, công việc chịu nhiều ràng buộc, khó phát huy hết năng lực, cần biết thuận theo tình thế, nếu cưỡng cầu chỉ tự thiệt. Tài lộc: Yếu, dự án trong đời sống thường ngày có chút khó khăn, bạn lại thiếu kinh nghiệm thực tế để điều chỉnh, tình hình này còn kéo dài thêm. Tình cảm: Kém, bạn và người ấy đều đang phiền lòng, chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau. Sức khỏe: Hơi yếu, cẩn thận mất ngủ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cảm thấy áp lực tinh thần lớn, cần học cách tự điều chỉnh. Sự nghiệp: Hơi kém, công việc chịu nhiều ràng buộc, khó phát huy hết năng lực, cần biết thuận theo tình thế, nếu cưỡng cầu chỉ tự thiệt. Tài lộc: Yếu, dự án trong đời sống thường ngày có chút khó khăn, bạn lại thiếu kinh nghiệm thực tế để điều chỉnh, tình hình này còn kéo dài thêm. Tình cảm: Kém, bạn và người ấy đều đang phiền lòng, chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau. Sức khỏe: Hơi yếu, cẩn thận mất ngủ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT