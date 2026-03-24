Từ “The X of Living” đến “5 năm không lo lãi suất”: Khi trải nghiệm an cư

Diễn ra vào 21/3/2026 tại Dương Kinh sự kiện “Dawn of Golden City”ghi nhận sức hút lớn với gần 1.000 khách tham dự trực tiếp và hơn 30.000 lượt xem trực tuyến.

Tại đây, khách hàng được hiểu rõ hơn về chuẩn sống mới tại Vinhomes Golden City, nhận lời khuyên hữu ích từ giới chuyên gia và “vỡ òa” với chính sách tài chính “5 năm không lo lãi suất” từ chủ đầu tư.

Khi triển lãm không còn là nơi “xem dự án”

“Dawn of Golden City” cùng sự kiện triển lãm “The X of Living” đã tái hiện không gian trải nghiệm đa lớp tại Vinhomes Golden City. Khách tham quan được dẫn dắt vào một hành trình giàu cảm xúc: khi sâu lắng giữa những mảng xanh riêng tư, khi sôi động hòa nhịp giao thương tại các phố thương mại, và cảm nhận rõ nét nhịp phát triển nhanh của thành phố cảng Hải Phòng.

Từ đây, “Dawn of Golden City” mở ra một kịch bản “sống thử” - nơi mỗi khách tham quan chính là chủ nhân của các căn nhà phố Vinhomes Golden City. Sự nhập vai này rút ngắn khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực, vốn là yếu tố then chốt thúc đẩy quyết định xuống tiền.

“Triển lãm này giúp tôi hình dung rõ cuộc sống tại đây. Đó là chuẩn sống cân bằng mà nhiều năm tôi vẫn tìm kiếm”, anh Minh Hoàng (38 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Thu Trang, một nhà đầu tư từ Hà Nội, cho biết, trải nghiệm từ sự kiện giúp chị càng chắc chắn hơn với quyết định đầu tư của mình. “Một bức tranh toàn cảnh được mở ra, cho thấy rõ tiềm năng của dự án trong tương quan với thị trường và tương lai Hải Phòng”, chị Trang nhận định.

Sự kiện “Dawn of Golden City” thu hút gần 1000 khách hàng trực tiếp tham dự

Từ cảm xúc đến những giá trị thực

Tham gia “Dawn of Golden City”, nhiều khách tham quan nhận ra một điểm khác biệt: những gì sự kiện truyền tải không còn là viễn cảnh, mà đang dần hiện hữu.

Ngay thời điểm này, diện mạo một không gian sống riêng tư, trong lành đã thành hình tại Vinhomes Golden City. Nhiều công viên nội khu đi vào vận hành, sẵn sàng đón cư dân trải nghiệm. Với quy mô 40 ha không gian xanh, khu đô thị định hình chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị sôi động: đủ tĩnh lặng để tái tạo năng lượng, đồng thời vẫn đảm bảo hệ tiện ích và kết nối cho một cuộc sống trọn vẹn.

Liên tiếp tổ chức các sự kiện hấp dẫn, Vinhomes Golden City thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư

Đáng chú ý, chất sống cân bằng này không tách rời mà đặt trong nhịp phát triển mạnh mẽ của Dương Kinh và khu Nam Hải Phòng. Trong chiến lược vươn ra biển lớn, hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và khu công nghiệp đang được đẩy nhanh hoàn thiện, mở rộng quy mô. Ở vị trí cửa ngõ phía Nam, Vinhomes Golden City trở thành điểm hội tụ, nơi giao thoa của dòng cư dân dịch chuyển và dòng vốn đầu tư.

“Hải Phòng là tọa độ được ưu tiên hàng đầu và là một miền đất hứa cho tương lai. Trong đó, Nam Hải Phòng đang dần hình thành diện mạo của một cực tăng trưởng mới, với hạ tầng và logistics được đầu tư mạnh mẽ. Ở vị trí trung tâm của trục phát triển đó, Vinhomes Golden City không chỉ mang giá trị hiện tại mà còn tích lũy dư địa tăng trưởng cho tương lai”, PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá.

Giới chuyên gia cũng nhìn nhận Vinhomes Golden City đang trở thành điểm sáng của thị trường Nam Hải Phòng, nhờ việc Vinhomes áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất chưa từng có tiền lệ.

Thay vì khoản hỗ trợ lãi suất 0% thường kéo dài 12-24 tháng, Vinhomes kéo dài thời gian bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất vĩ mô lên tới “5 năm không lo lãi suất”.

Theo đó, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm trong 24 tháng hoặc 7,8%/năm trong 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Nếu thị trường tăng cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

“Chính sách của Vinhomes tại dự án Vinhomes Golden City là “khủng khiếp” và hứa hẹn sẽ đánh bạt những phân vân về quyết định mua dự án này”, PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại sự kiện “Dawn of Golden City”

Thời điểm hiện tại, tiến độ thi công tại Vinhomes Golden City đang được tăng tốc, hướng tới mục tiêu bàn giao giai đoạn một ngay trong năm 2026. Song hành với đó, hạ tầng nội khu và khu vực lân cận dần hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc thiết lập lại mặt bằng giá mới. Từ đây, Vinhomes Golden City chính thức bước vào chu kỳ tăng trưởng đúng với giá trị thực, gia tăng biên độ lợi nhuận cho khách hàng tham gia sớm.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, bài toán không còn nằm ở việc “có nên mua”, mà là lựa chọn đâu đủ tầm để đồng hành dài hạn. Vinhomes Golden City vừa đảm bảo không gian sống riêng tư, vừa duy trì nhịp phát triển sôi động, đồng thời sở hữu dư địa tăng trưởng gắn với đà đi lên của Hải Phòng sẽ nắm lợi thế rõ rệt.