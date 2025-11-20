Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tự tay làm măng chua tỏi ớt giòn sần sật, chống ngán cho cả gia đình

Đời sống

Tự tay làm măng chua tỏi ớt giòn sần sật, chống ngán cho cả gia đình

Tự tay làm măng chua tỏi ớt đơn giản, giữ độ giòn, chua vừa miệng, thơm tỏi và cay ớt, ăn kèm cơm hay bún đều khiến cả nhà mê.

Vân Giang (Tổng hợp)
Măng chua tỏi ớt là món ăn kèm được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị chua nhẹ, giòn sần sật cùng hương thơm đặc trưng của tỏi và vị cay nồng của ớt. Ảnh minh họa
Măng chua tỏi ớt là món ăn kèm được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị chua nhẹ, giòn sần sật cùng hương thơm đặc trưng của tỏi và vị cay nồng của ớt. Ảnh minh họa
Thực hiện món ăn này tại nhà không khó, chỉ cần vài bước đơn giản và nguyên liệu dễ tìm. Ảnh minh họa
Thực hiện món ăn này tại nhà không khó, chỉ cần vài bước đơn giản và nguyên liệu dễ tìm. Ảnh minh họa
Để món măng chua giòn ngon, trước hết bạn cần chọn măng tươi ngon. Nên chọn búp măng to, tròn đều, bẹ ngoài màu đen có lông cứng, cầm nặng tay, da căng mọng. Tránh mua măng vàng đậm, có đốm đen hoặc mùi hôi. Ảnh minh họa
Để món măng chua giòn ngon, trước hết bạn cần chọn măng tươi ngon. Nên chọn búp măng to, tròn đều, bẹ ngoài màu đen có lông cứng, cầm nặng tay, da căng mọng. Tránh mua măng vàng đậm, có đốm đen hoặc mùi hôi. Ảnh minh họa
Tỏi nên chọn tỏi ta, củ đều, chắc tay; ớt tươi, cay như ớt chỉ thiên, sờ không mềm nhũn. Giấm ăn chất lượng tốt cũng là yếu tố quan trọng, không nên dùng các loại axit khác để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa
Tỏi nên chọn tỏi ta, củ đều, chắc tay; ớt tươi, cay như ớt chỉ thiên, sờ không mềm nhũn. Giấm ăn chất lượng tốt cũng là yếu tố quan trọng, không nên dùng các loại axit khác để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa
Măng sau khi sơ chế bỏ bẹ già, rửa sạch, cắt miếng mỏng theo chiều dài củ, sẽ được ngâm với nước muối pha loãng và nước vo gạo khoảng 10 giờ hoặc qua đêm để loại bỏ độc tố và giữ độ giòn. Sau đó, măng được rửa sạch, để ráo và ngâm tiếp trong giấm pha nước khoảng 30 phút. Tỏi bóc vỏ, cắt lát, ớt bỏ cuống, thái nhỏ để sẵn sàng ngâm cùng măng. Ảnh minh họa
Măng sau khi sơ chế bỏ bẹ già, rửa sạch, cắt miếng mỏng theo chiều dài củ, sẽ được ngâm với nước muối pha loãng và nước vo gạo khoảng 10 giờ hoặc qua đêm để loại bỏ độc tố và giữ độ giòn. Sau đó, măng được rửa sạch, để ráo và ngâm tiếp trong giấm pha nước khoảng 30 phút. Tỏi bóc vỏ, cắt lát, ớt bỏ cuống, thái nhỏ để sẵn sàng ngâm cùng măng. Ảnh minh họa
Nước ngâm được nấu từ 1 lít nước, 2 muỗng canh muối và 2,5 muỗng canh đường, đun sôi rồi để nguội. Ảnh minh họa
Nước ngâm được nấu từ 1 lít nước, 2 muỗng canh muối và 2,5 muỗng canh đường, đun sôi rồi để nguội. Ảnh minh họa
Măng, tỏi, ớt sau khi ráo sẽ được xếp vào lọ thủy tinh đã tiệt trùng, đổ nước ngâm vào đảm bảo nguyên liệu ngập hoàn toàn, sau đó đậy kín nắp. Ảnh minh họa
Măng, tỏi, ớt sau khi ráo sẽ được xếp vào lọ thủy tinh đã tiệt trùng, đổ nước ngâm vào đảm bảo nguyên liệu ngập hoàn toàn, sau đó đậy kín nắp. Ảnh minh họa
Lọ măng được để nơi thoáng mát khoảng 5-7 ngày sẽ đạt độ chua vừa phải, măng giòn, thơm tỏi và cay nhẹ ớt. Ảnh minh họa
Lọ măng được để nơi thoáng mát khoảng 5-7 ngày sẽ đạt độ chua vừa phải, măng giòn, thơm tỏi và cay nhẹ ớt. Ảnh minh họa
Khi bảo quản, măng chua nên để trong ngăn mát tủ lạnh và ăn dần trong 1-2 tháng để giữ hương vị tươi ngon. Tránh để quá 3 tháng vì măng có thể nổi váng, không an toàn. Khi sử dụng, nên dùng đũa sạch, khô để măng không bị màng. Ảnh minh họa
Khi bảo quản, măng chua nên để trong ngăn mát tủ lạnh và ăn dần trong 1-2 tháng để giữ hương vị tươi ngon. Tránh để quá 3 tháng vì măng có thể nổi váng, không an toàn. Khi sử dụng, nên dùng đũa sạch, khô để măng không bị màng. Ảnh minh họa
Măng chua tỏi ớt có thể dùng kèm cơm, bún, phở hoặc kết hợp với thịt, gà nướng, tạo hương vị hấp dẫn và chống ngán, đồng thời mang đến trải nghiệm ẩm thực tự tay làm tại nhà đầy thú vị. Với cách làm đơn giản nhưng đầy đủ các bước trên, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện món măng chua tỏi ớt giòn ngon, đảm bảo an toàn và hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Ảnh minh họa
Măng chua tỏi ớt có thể dùng kèm cơm, bún, phở hoặc kết hợp với thịt, gà nướng, tạo hương vị hấp dẫn và chống ngán, đồng thời mang đến trải nghiệm ẩm thực tự tay làm tại nhà đầy thú vị. Với cách làm đơn giản nhưng đầy đủ các bước trên, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện món măng chua tỏi ớt giòn ngon, đảm bảo an toàn và hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Làm măng chua tỏi ớt tại nhà #Quy trình ngâm măng giòn #Bảo quản măng chua #Lợi ích sức khỏe của măng chua #Ẩm thực gia đình Việt #măng chua

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT