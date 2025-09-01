Từ sự việc của Ngân 98, đâu là quy định đội mũ vào nhà thờ?

Ngân 98 bị yêu cầu rời Nhà thờ Lớn Hà Nội vì "chiếc mấn trên đầu vi phạm quy định không đội mũ". Sự việc làm dấy lên tranh luận.

Bảng quy định trước cổng nêu rõ du khách không được đội mũ khi vào Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 31/8, DJ Ngân 98 gây chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại buổi chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Trong trang phục Việt phục đỏ, đội mấn và trang điểm cầu kỳ, cô bị một số người dân yêu cầu rời đi vì cho rằng phụ kiện trên đầu vi phạm quy định "không đội mũ" ghi ở cổng nhà thờ.

Theo bảng nội quy đặt trước nhà thờ, khách tham quan cần tuân thủ các quy định về trang phục, không đội mũ, không hút thuốc, ăn uống, sử dụng đèn flash hay gây ồn ào bên trong.

Hiện, chưa có nhận định cụ thể về việc chiếc mấn của Ngân có được cho là mũ. Tuy nhiên, có thể làm rõ về quy định tại sao cần bỏ mũ khi vào nhà thờ, cụ thể đối với Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Ngân 98 gây chú ý trên phố đi bộ hồ Gươm sáng 31/8 khi chụp ảnh theo "trend búp bê". Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một cựu cha xứ Nhà thờ Lớn Hà Nội cho biết bảng nội quy đặt trước cổng đã nêu rõ giáo dân và du khách khi vào trong phải bỏ mũ để thể hiện sự tôn kính và khiêm nhường.

Ngân 98 bị yêu cầu rời đi do "chiếc mấn đội đầu vi phạm quy định 'không đội mũ' được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ". Ảnh cắt từ video.

Đây không chỉ là một tập quán văn hóa mà còn là cách bày tỏ lòng thành kính với Chúa, thừa nhận mình đang hiện diện trong không gian linh thiêng.

Với những du khách mặc quần áo ngắn, nhà thờ chuẩn bị sẵn khăn để quàng, đảm bảo ai cũng có thể tham quan mà vẫn phù hợp quy định.

Ông giải thích khuôn viên Nhà thờ Lớn được ngăn cách với quảng trường bằng hàng rào. Quảng trường là trung tâm hành hương và điểm tham quan du lịch, nên mọi hoạt động quay phim, chụp ảnh, tổ chức sự kiện tại đây đều phải xin phép và được sự đồng ý của chính quyền cùng nhà thờ. Nếu tự ý thực hiện, cả hai bên sẽ phối hợp can thiệp.

Với cá nhân chỉ chụp ảnh, quay video ngoài hàng rào thì không bị cấm, miễn không phản cảm hay trái thuần phong mỹ tục.

Còn khi bước vào bên trong sân nhà thờ, đặc biệt vào ngày Chúa nhật, khách tham quan cần tôn trọng quy định. Trường hợp quay video hay tổ chức sự kiện, giáo dân trông coi thường trực sẽ nhắc nhở, giải thích để mọi người hiểu và tuân thủ.

Trong khi đó, theo tạp chí Southern Living (Mỹ) ở nhiều cộng đồng Cơ đốc giáo tại Mỹ, mũ của phụ nữ gắn liền với buổi lễ sáng Chủ nhật, sánh ngang với hợp xướng hay phần đọc Kinh thánh.

Nhà văn Craig Marberry, lớn lên trong một giáo đoàn ở Chicago, nhớ lại: “Phụ nữ trong nhà thờ của tôi chỉ đội ba kiểu mũ: to, to hơn và kiểu khiến người ngồi sau phải thốt lên ‘sao lại ngồi trước tôi?’”. Sau này, khi hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Michael Cunningham xuất bản cuốn Crowns: Portraits of Black Women in Church Hats (2000), Marberry nhận ra mũ không chỉ là phụ kiện thời trang, mà còn là sự thể hiện niềm tin và câu chuyện cá nhân.

Nguồn gốc của tục lệ này bắt rễ từ Kinh Thánh, khi thánh Phaolô dạy phụ nữ nên che đầu để tôn kính Chúa, còn đàn ông thì bỏ mũ khi cầu nguyện. Nhưng phụ nữ da màu đã biến quy định thành một phong cách riêng, vừa mang ý nghĩa tôn giáo, vừa gắn với văn hóa châu Phi, nơi chiếc đầu được coi là chỗ ngự trị của linh hồn.

Du khách tham quan bên trong Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngày 31/7. Ảnh: Vương Lộc.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, còn gọi là Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, là công trình tôn giáo lâu đời, nổi bật ở trung tâm thủ đô, thường xuyên đón khách trong và ngoài nước.

Khu vực phía trước nhà thờ luôn đông người qua lại, nhiều du khách ngồi bậc thềm nghỉ chân, chụp ảnh, song việc vào trong tham quan không phải lúc nào cũng được phép.

Ngân 98, tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhiều tai tiếng như phẫu thuật thẩm mỹ, bị phạt vì ăn mặc phản cảm khi chơi nhạc ở bar. Vài năm nay, cô kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ giảm cân...

Gần đây, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế TP.HCM, Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, khi xuất hiện nghi vấn có thể chứa chất cấm.