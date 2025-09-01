Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Từ sự việc của Ngân 98, đâu là quy định đội mũ vào nhà thờ?

Ngân 98 bị yêu cầu rời Nhà thờ Lớn Hà Nội vì "chiếc mấn trên đầu vi phạm quy định không đội mũ". Sự việc làm dấy lên tranh luận.

Theo Châu Sa/ Znews
Bảng quy định trước cổng nêu rõ du khách không được đội mũ khi vào Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Cắt từ video.
Bảng quy định trước cổng nêu rõ du khách không được đội mũ khi vào Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 31/8, DJ Ngân 98 gây chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại buổi chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Trong trang phục Việt phục đỏ, đội mấn và trang điểm cầu kỳ, cô bị một số người dân yêu cầu rời đi vì cho rằng phụ kiện trên đầu vi phạm quy định "không đội mũ" ghi ở cổng nhà thờ.

Theo bảng nội quy đặt trước nhà thờ, khách tham quan cần tuân thủ các quy định về trang phục, không đội mũ, không hút thuốc, ăn uống, sử dụng đèn flash hay gây ồn ào bên trong.

Hiện, chưa có nhận định cụ thể về việc chiếc mấn của Ngân có được cho là mũ. Tuy nhiên, có thể làm rõ về quy định tại sao cần bỏ mũ khi vào nhà thờ, cụ thể đối với Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Ngân 98 gây chú ý trên phố đi bộ hồ Gươm sáng 31/8 khi chụp ảnh theo &quot;trend búp bê&quot;. Ảnh: Linh Huỳnh.
Ngân 98 gây chú ý trên phố đi bộ hồ Gươm sáng 31/8 khi chụp ảnh theo "trend búp bê". Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một cựu cha xứ Nhà thờ Lớn Hà Nội cho biết bảng nội quy đặt trước cổng đã nêu rõ giáo dân và du khách khi vào trong phải bỏ mũ để thể hiện sự tôn kính và khiêm nhường.

Ngân 98 bị yêu cầu rời đi do &quot;chiếc mấn đội đầu vi phạm quy định &apos;không đội mũ&apos; được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ&quot;. Ảnh cắt từ video.
Ngân 98 bị yêu cầu rời đi do "chiếc mấn đội đầu vi phạm quy định 'không đội mũ' được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ". Ảnh cắt từ video.

Đây không chỉ là một tập quán văn hóa mà còn là cách bày tỏ lòng thành kính với Chúa, thừa nhận mình đang hiện diện trong không gian linh thiêng.

Với những du khách mặc quần áo ngắn, nhà thờ chuẩn bị sẵn khăn để quàng, đảm bảo ai cũng có thể tham quan mà vẫn phù hợp quy định.

Ông giải thích khuôn viên Nhà thờ Lớn được ngăn cách với quảng trường bằng hàng rào. Quảng trường là trung tâm hành hương và điểm tham quan du lịch, nên mọi hoạt động quay phim, chụp ảnh, tổ chức sự kiện tại đây đều phải xin phép và được sự đồng ý của chính quyền cùng nhà thờ. Nếu tự ý thực hiện, cả hai bên sẽ phối hợp can thiệp.

Với cá nhân chỉ chụp ảnh, quay video ngoài hàng rào thì không bị cấm, miễn không phản cảm hay trái thuần phong mỹ tục.

Còn khi bước vào bên trong sân nhà thờ, đặc biệt vào ngày Chúa nhật, khách tham quan cần tôn trọng quy định. Trường hợp quay video hay tổ chức sự kiện, giáo dân trông coi thường trực sẽ nhắc nhở, giải thích để mọi người hiểu và tuân thủ.

Trong khi đó, theo tạp chí Southern Living (Mỹ) ở nhiều cộng đồng Cơ đốc giáo tại Mỹ, mũ của phụ nữ gắn liền với buổi lễ sáng Chủ nhật, sánh ngang với hợp xướng hay phần đọc Kinh thánh.

Nhà văn Craig Marberry, lớn lên trong một giáo đoàn ở Chicago, nhớ lại: “Phụ nữ trong nhà thờ của tôi chỉ đội ba kiểu mũ: to, to hơn và kiểu khiến người ngồi sau phải thốt lên ‘sao lại ngồi trước tôi?’”. Sau này, khi hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Michael Cunningham xuất bản cuốn Crowns: Portraits of Black Women in Church Hats (2000), Marberry nhận ra mũ không chỉ là phụ kiện thời trang, mà còn là sự thể hiện niềm tin và câu chuyện cá nhân.

Nguồn gốc của tục lệ này bắt rễ từ Kinh Thánh, khi thánh Phaolô dạy phụ nữ nên che đầu để tôn kính Chúa, còn đàn ông thì bỏ mũ khi cầu nguyện. Nhưng phụ nữ da màu đã biến quy định thành một phong cách riêng, vừa mang ý nghĩa tôn giáo, vừa gắn với văn hóa châu Phi, nơi chiếc đầu được coi là chỗ ngự trị của linh hồn.

Du khách tham quan bên trong Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngày 31/7. Ảnh: Vương Lộc.
Du khách tham quan bên trong Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngày 31/7. Ảnh: Vương Lộc.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, còn gọi là Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, là công trình tôn giáo lâu đời, nổi bật ở trung tâm thủ đô, thường xuyên đón khách trong và ngoài nước.

Khu vực phía trước nhà thờ luôn đông người qua lại, nhiều du khách ngồi bậc thềm nghỉ chân, chụp ảnh, song việc vào trong tham quan không phải lúc nào cũng được phép.

Ngân 98, tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhiều tai tiếng như phẫu thuật thẩm mỹ, bị phạt vì ăn mặc phản cảm khi chơi nhạc ở bar. Vài năm nay, cô kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ giảm cân...

Gần đây, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế TP.HCM, Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, khi xuất hiện nghi vấn có thể chứa chất cấm.

lifestyle.znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://lifestyle.znews.vn/tu-su-viec-cua-ngan-98-dau-la-quy-dinh-doi-mu-vao-nha-tho-post1581733.html
#quy định đội mũ vào nhà thờ #quy tắc tôn kính nhà thờ Hà Nội #ngân 98 rời nhà thờ Hà Nội #phụ kiện đội đầu trong nhà thờ #văn hóa tôn kính nơi linh thiêng #quy định trang phục nhà thờ

Bài liên quan

Xã hội

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh

Ngân 98 đăng video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh mặc Việt phục. Chính quyền phường Hoàn Kiếm đang xác minh vụ việc.

Ngày 31/8, Ngân 98 gây chú ý khi đăng tải đoạn video buổi chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Trong video, nữ DJ diện bộ Việt phục màu đỏ, trang điểm cầu kỳ, song bị một số người dân yêu cầu rời đi.

Theo nội dung chia sẻ, những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong số họ, một người đàn ông kiên quyết không cho cô tiếp tục chụp hình, có lời lẽ gay gắt và dọa hành hung.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Ngân 98 hóa búp bê ướt sũng dưới mưa gây chú ý

Sức nóng từ trend hóa trang thành búp bê khuấy đảo mạng xã hội thời gian qua, Ngân 98 là hot girl bền bỉ biến hình nhất

d2.png
Mới đây, màn cosplay rồi xuất hiện giữa phố đi bộ Bùi Viện là "cú nổ" khiến dân tình chú ý và đổ dồn mọi ánh nhìn về phía DJ Ngân 98.
d1.png
Bất chấp thời tiết thất thường, Ngân 98 đã hóa trang thành búp bê, xuất hiện dưới mưa tầm tã, và tuyên bố một câu đầy ẩn ý: "Hào nhoáng gì tầm này".
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Ngân 98 đu trend biến thành búp bê xuống phố

Ngân 98 vừa có màn "biến hình", hóa thân thành búp bê sống, "càn quét" mọi sự chú ý nơi công cộng.

d5.png
Nếu như các hot girl khác lựa chọn hình ảnh búp bê trong trẻo với váy trắng, make-up nhẹ nhàng thì cô nàng DJ Ngân 98 lại chơi trội với phong cách riêng quyến rũ, táo bạo.
d4.png
Ngân 98 xuất hiện giữa phố đi bộ Bùi Viện trong trang phục như một búp bê xinh đẹp. Màn hóa thân độc đáo này nhanh chóng khiến dân tình chú ý và đổ dồn mọi ánh nhìn về phía nữ DJ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thất tịch ăn gì để "thoát ế"?

Thất tịch ăn gì để "thoát ế"?

Vào ngày Thất tịch, giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ với hy vọng may mắn trong tình yêu, vừa giữ truyền thống, lại bổ dưỡng cho sức khỏe.