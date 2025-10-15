Tự mua thuốc trị ho khi thời tiết thay đổi, nhiều người viêm phổi nguy kịch

Việc điều trị bệnh hô hấp phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh. Với những trường hợp nặng, người bệnh cần được hỗ trợ y khoa tích cực.

Tăng 20%, nhiều người viêm phổi nặng

Trong những ngày qua, lượng người bệnh đến thăm khám và nhập viện tại Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định do các bệnh hô hấp có xu hướng tăng, ước tính tăng khoảng 20% so với các tháng trước.

Các bệnh thường gặp là viêm đường hô hấp cấp tính do vi- rút hoặc vi khuẩn như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi… Ngoài ra, Khoa Nội hô hấp còn ghi nhận nhiều đợt cấp của các bệnh phổi mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản…

Nguyên nhân khiến số lượng người bệnh hô hấp gia tăng trong thời điểm này là do thời tiết giao mùa, độ ẩm cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh dễ lây lan, nhất là trong môi trường kín hoặc ô nhiễm.

Những người có bệnh hô hấp mạn tính dễ bị khởi phát đợt cấp trong điều kiện này. Bên cạnh đó, trẻ em, người cao tuổi, người hút thuốc lá và người có bệnh nền như bệnh lý hô hấp mạn tính, bệnh tim mạch, đái tháo đường… cũng thuộc nhóm dễ mắc bệnh hô hấp và khi mắc dễ trở nặng.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Sau khi ăn cơm chiều với gia đình, ông M.T.L, sinh năm 1976, ngụ phường Cầu Kiệu, TP HCM bị sốt, ho, đau nhức toàn thân. Ông tự mua thuốc về uống trong 3 ngày nhưng không hỏi ý kiến bác sĩ, các triệu chứng ho ngày càng nặng nên người thân đã đưa ông đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định ông bị viêm phổi cấp và cho nhập viện tại Khoa Nội hô hấp để điều trị. Sau 4 ngày điều trị, ông L. giảm được triệu chứng sốt và ho.

Ông chia sẻ: “Lúc đầu tôi nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường nên không đi khám, tự mua thuốc uống. Không ngờ bệnh trở nặng nhanh như vậy. Giờ nằm viện mới thấy sức khỏe quan trọng, không nên chủ quan hay xem thường những triệu chứng ban đầu như ho hay sốt nhẹ”.

Tương tự, bà N.T.M, 70 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM cũng nhập viện sau 3 ngày tự mua thuốc uống nhưng không giảm ho và sốt. Bà có tiền sử tăng huyết áp và tai biến mạch máu não. Bà nhập viện vì khó thở, sốt cao và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Qua thăm khám và chụp X-quang phổi, bác sĩ phát hiện bà bị tổn thương viêm cả hai phổi. Bà được điều trị tại Khoa Nội hô hấp, được chỉ định sử dụng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp tích cực, điều trị triệu chứng và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt, bà hết sốt, giảm ho và được xuất viện để tiếp tục theo dõi ngoại trú.

BS.CK2 Hồ Quốc Khải tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cần biết cách phòng ngừa

Các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp chủ yếu lây truyền qua 3 đường chính.

Thứ nhất là lây qua giọt bắn trực tiếp, khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện làm các giọt nước bọt mang mầm bệnh bắn ra, truyền sang người khác.

Thứ hai là lây qua tiếp xúc gián tiếp, chẳng hạn như chạm vào tay nắm cửa hoặc đồ vật có chứa mầm bệnh rồi đưa tay lên mũi, miệng. Thứ ba là lây qua không khí khi các hạt khí dung mang mầm bệnh bay lơ lửng trong không gian kín, người hít phải có thể bị nhiễm bệnh.

Việc điều trị bệnh hô hấp phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh. Nếu do vi-rút, chủ yếu điều trị hỗ trợ như hạ sốt, bù nước, nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể tự hồi phục. Nếu do vi khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng kháng sinh phù hợp dựa trên hướng dẫn chuyên môn của từng bệnh cụ thể.

Với những trường hợp nặng, người bệnh cần được hỗ trợ y khoa tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện để xử trí kịp thời.

Để phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp, người dân nên đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng, tránh khói thuốc lá và bụi bẩn.

Những người có nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người già, người có bệnh mạn tính nên tiêm ngừa cúm, phế cầu, sởi, ho gà và vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) theo khuyến cáo hiện hành.

Ngoài ra, duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng; tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Khi có triệu chứng, người bệnh cần đi khám ở các cơ sở y tế, không tự dùng kháng sinh hay corticoid. Người có bệnh nền cần duy trì chế độ điều trị đầy đủ.

BS.CK2 Hồ Quốc Khải (Phó trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định)