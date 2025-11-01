Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt doanh nghiệp trăm tỷ

Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực, từ giải trí, làm phim, đến bất động sản, thương mại,...

Diễn viên - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thông tin được công bố tối 31/10.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2022, khi còn là Chủ tịch Nova Entertainment. Ảnh: Phương Lâm.

Nắm giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều công ty

Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Cô sinh năm 1976 tại Hà Nội, khởi đầu sự nghiệp với nghề người mẫu, sau đó ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim như Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông... Ở thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Việt, tên tuổi Trương Ngọc Ánh gần như đã trở thành một thương hiệu.

Không "an phận" trong địa hạt giải trí, Trương Ngọc Ánh chuyển sang hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực kinh doanh. Cô đảm nhiệm vai trò chủ tịch, giám đốc và người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp, từ sản xuất phim, tổ chức sự kiện, bản quyền các cuộc thi nhan sắc đến bất động sản.

Nữ diễn viên, đồng thời là doanh nhân, từng chia sẻ với báo chí: "Vượt qua định kiến người đẹp không biết kiếm tiền là cả sự nỗ lực không ngừng của tôi".

Khởi đầu sự nghiệp kinh doanh, Trương Ngọc Ánh thành lập công ty quảng cáo Ánh Việt chuyên về ngành quảng cáo, sự kiện vào năm 1999. Tuy nhiên sau này, cô đã chuyển nhượng công ty cho một người bạn.

Năm 2014, cô tiếp tục đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment. Trong đó, Trương Ngọc Ánh là một trong 3 cổ đông, chiếm 40% vốn điều lệ. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Tuy nhiên vào năm 2024, công ty này dính lùm xùm khi bị đối tác kiện do chậm trả nợ.

Năm 2022, Trương Ngọc Ánh trở thành Chủ tịch Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Tại sự kiện công bố vai trò mới của Trương Ngọc Ánh ở Nova Entertainment, phía doanh nghiệp cho hay công ty này sẽ hoạt động trong 3 lĩnh vực mũi nhọn gồm điện ảnh - cuộc thi hoa hậu - lễ hội và sự kiện biểu diễn quốc tế.

Trong giai đoạn này, nữ diễn viên cũng gây chú ý với chia sẻ sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, phim trường, cũng như các dự án hợp tác quốc tế.

Ở các mảng kinh doanh khác ngoài nghệ thuật, nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Italy, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015.

Còn theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Trương Ngọc Ánh từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Bất động sản Đất Rồng. Doanh nghiệp được thành lập năm 2007, chỉ có 3 lao động nhưng từng nhận vốn đầu tư tới 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) từ một nhà đầu tư quốc tịch Ireland, ông P.G.M, để triển khai 2 dự án bất động sản.

Trong đó, riêng với dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ), TP.HCM, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng. Những sai phạm khiến Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam mới đây cũng xuất phát trong giai đoạn nữ diễn viên đảm nhiệm vai trò quản lý tại Công ty Đất Rồng.

Cô bị tố đứng sau nhiều giao dịch bất thường liên quan việc mua bán đất bằng vàng, chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và thực tế, cũng như tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt... Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các nội dung liên quan.

Lối sống xa hoa và hình ảnh "doanh nhân quyền lực"

Trong nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành đạt, thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang sang trọng và tham dự các sự kiện lớn của giới giải trí. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên cập nhật các chuyến đi nước ngoài, bên cạnh các chuyến từ thiện...

Theo những thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên sống trong căn hộ duplex rộng khoảng 300 m2, được bài trí hiện đại và sang trọng. Bên cạnh đó, cô sở hữu nhiều xe sang, đồng hồ, trang phục và phụ kiện hàng hiệu, từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn với hình ảnh doanh nhân quyền lực.

Trong các bài phỏng vấn, Trương Ngọc Ánh thường nói về đam mê công việc, khát vọng nâng tầm điện ảnh Việt và mong muốn trở thành cầu nối với thị trường quốc tế thông qua vai trò nhà sản xuất phim. Cô từng tuyên bố mục tiêu "đưa phim Việt ra thế giới" và sẵn sàng chi mạnh tay cho những dự án hợp tác với nước ngoài.

Trương Ngọc Ánh xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành đạt. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, trong năm ngoái, các công ty của cô liên tục vướng lùm xùm nợ nần, kiện tụng. Đầu năm 2024, TAND TP Thủ Đức, TP.HCM thụ lý vụ kiện tranh chấp về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ giữa bị đơn là Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và nguyên đơn là Công ty TNHH Universe Media Vietnam. Theo đơn kiện, phía nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc, buộc bị đơn hoàn trả 6,6 tỷ đồng.

Đây là số tiền mà Universe Media Vietnam đã tạm ứng vào cuối năm 2020 cho công ty của Trương Ngọc Ánh để sản xuất phim điện ảnh Không thể thiếu nhau. Vì một số lý do, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng, không thực hiện phim và không phát sinh bất kỳ hình thức phạt bổ sung nào liên quan đến việc thanh lý. Tuy nhiên, sau nhiều lần hối thúc, công ty của Trương Ngọc Ánh vẫn không hoàn trả tiền như thỏa thuận.

Khi vụ việc còn chưa được giải quyết xong, một công ty khác của Trương Ngọc Ánh là TNA Entertainment tiếp tục bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM lên tiếng khởi kiện vì khoản nợ 324,3 triệu đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi không thể thu hồi khoản công nợ 24 tỷ đồng từ nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Miss Earth Vietnam.

Đến tháng 10/2024, đại diện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết sẽ rút đơn kiện do phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong các khoản nợ.

Đến nay, dự án giải trí gần nhất của Trương Ngọc Ánh là bộ phim Chiếc kén ra mắt hồi tháng 4. Đây là dự án có sự hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh và các đạo diễn quốc tế, trong đó Trương Ngọc Ánh giữ vai trò sản xuất kiêm diễn viên.