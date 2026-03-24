Trung ương thảo luận đề án đưa Đồng Nai thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chiều 24/3, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo cho biết sáng cùng ngày, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Trong thời gian còn lại của buổi sáng và chiều, Trung ương thảo luận tại tổ về các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia; kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm cùng giai đoạn.

Trung ương cũng cho ý kiến đối với tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, địa phương có dân số hơn 4,4 triệu, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.