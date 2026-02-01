Hà Nội

Tàu khu trục Type 055 Trung Quốc diễn tập tác chiến chống ngầm

Quân sự

Tàu khu trục Type 055 Trung Quốc diễn tập tác chiến chống ngầm

Hải quân Trung Quốc vừa thử nghiệm khả năng chống tàu ngầm của tàu khu trục Type 055 hiện đại nhất của lực lượng này.

Thiên Đăng - (Theo zona-militar)
Mới đây, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) tiếp tục đẩy mạnh việc xác thực hoạt động của các tàu khu trục lớn nhất của mình. Ảnh: @China_Navy.
Trong những ngày gần đây, một trong những tàu khu trục Type 055 hiện đại của họ, còn có tên gọi khác là Zunyi (107), đã thực hiện một cuộc tập trận chống tàu ngầm đối đầu trên những khu vực biển nhạy cảm và phức tạp nhất từ ​​​​góc độ hải quân, qua đó củng cố một khía cạnh quan trọng trong khả năng chiến đấu của tàu khu trục Type 055. Ảnh: @China_Navy.
Theo thông tin được các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin, cuộc tập trận được tiến hành theo hình thức huấn luyện tự do và thực tế, trong đó tàu khu trục Type 055 hoạt động trong một kịch bản đòi hỏi các nhiệm vụ trinh sát, phát hiện sớm và theo dõi liên tục. Ảnh: @China_Navy.
Trong cuộc diễn tập, tàu khu trục Type 055 được giao nhiệm vụ cảnh báo và giám sát tiền tuyến để hỗ trợ một lực lượng đặc nhiệm hải quân. Ảnh: @China_Navy.
Và cuối cùng tàu khu trục này đã thành công trong việc xác định mục tiêu và truyền dữ liệu theo thời gian thực để xây dựng bức tranh toàn diện về môi trường tác chiến trên biển. Ảnh: @China_Navy.
Các quan chức Hải quân Trung Quốc (PLAN) nhấn mạnh rằng, tác chiến chống tàu ngầm là một trong những thách thức phức tạp nhất của hải quân hiện đại. Ảnh: @China_Navy.
Về vấn đề này, màn trình diễn của tàu khu trục Type 055 dựa trên một quy trình có hệ thống bao gồm phân tích trước khu vực tác chiến, tính toán chính xác trước khi tiếp xúc, kiểm soát chặt chẽ trong suốt cuộc tập trận và đánh giá chi tiết sau cuộc tập trận. Ảnh: @China_Navy.
Mặc dù tàu ngầm Type 055 được đánh giá cao về khả năng phòng không tầm xa và tấn công chống hạm, nhưng cuộc tập trận này một lần nữa làm nổi bật tiềm năng của nó trong tác chiến chống tàu ngầm. Ảnh: @China_Navy.
Tương tự, các nhà phân tích Trung Quốc nhấn mạnh rằng, nhờ trọng tải lớn hơn, tàu khu trục Type 055 có thể tích hợp các hệ thống sonar gắn ở mũi có kích thước lớn hơn, và tầm hoạt động xa hơn so với các tàu khu trục Type 052D hoặc tàu hộ vệ Type 054A. Ảnh: @China_Navy.
Ngoài ra, tàu khu trục Type 055 còn tích hợp các công nghệ sóng âm mới giúp cải thiện khả năng phát hiện và phân loại tàu ngầm ở khoảng cách xa hơn. Ảnh: @China_Navy.
Tàu khu trục Type 055 có khả năng mang theo lượng trang thiết bị đáng kể và hoạt động trên biển trong thời gian dài hơn so với thế hệ tàu khu trục trước đó. Ảnh: @China_Navy.
Ngoài ra, về vũ khí, tàu khu trục Type 055 được trang bị pháo 130 mm và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) với 48 và 64 ống phóng, chứa các tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa đất đối không HHQ-9 và tên lửa chống tàu ngầm. Ảnh: @China_Navy.
Thiên Đăng - (Theo zona-militar)
#Tàu khu trục Type 055 #Trung Quốc #tàu ngầm

