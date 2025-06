Trùm tội ác Whitey Bulger khiến cả FBI phải cúi đầu

Vào tối ngày 20/6/1947, trong căn biệt thự sang trọng tại Beverly Hills, California, Benjamin “Bugsy” Siegel – một trong những tay gangster hào nhoáng và khét tiếng nhất nước Mỹ – bị ám sát bằng một loạt đạn súng trường tự động bắn qua cửa sổ. Cái chết của ông không chỉ là một vụ thanh toán rúng động trong giới tội phạm có tổ chức, mà còn là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên hoang dại, hào nhoáng và mơ mộng của thế giới ngầm thời hậu Thế chiến II.

Bugsy Siegel là một nhân vật nổi bật, nổi tiếng không chỉ bởi sự tàn nhẫn mà còn vì phong cách sống khác biệt hoàn toàn so với các trùm mafia truyền thống. Sinh năm 1906 tại Brooklyn, New York, trong một gia đình nhập cư gốc Do Thái, Siegel từ rất sớm đã dấn thân vào con đường tội phạm. Khi còn là thiếu niên, ông kết giao với Meyer Lansky – một người sau này trở thành "kế toán trưởng" của thế giới ngầm Mỹ. Hai người thành lập "Băng Do Thái" (Jewish Mob), hoạt động song song và có lúc hợp tác với Mafia gốc Ý trong thời kỳ bùng nổ tội phạm những năm 1920-1930.