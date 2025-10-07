Hà Nội

Trục vớt kho báu tiền cổ cực giá trị từ xác tàu đắm ngoài khơi Florida

Giải mã

Trục vớt kho báu tiền cổ cực giá trị từ xác tàu đắm ngoài khơi Florida

Các thợ lặn trục vớt hơn 1.000 đồng xu vàng, bạc từ một vụ đắm tàu ​​ngoài khơi bờ biển phía đông Florida. Đây là một phần của kho báu hơn 400 triệu USD.

Tâm Anh (theo LS)
Công ty trục vớt 1715 Fleet Queens Jewels thông báo đã trục vớt hơn 1.000 đồng xu vàng, bạc vào tháng 7 vừa qua tại vùng đông nam của bang, khu vực được mệnh danh là “Bờ biển Kho báu”. Đó là những đồng reale bạc và đồng escudo vàng. Ngoài ra còn có một số hiện vật bằng vàng quý hiếm khác. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Các chuyên gia cho biết cả 2 loại tiền xu trên đều là tiền tệ phổ biến ở các thuộc địa Tây Ban Nha ở châu Mỹ. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Số tiền xu giá trị mới trục vớt là một phần của kho báu trị giá hơn 400 triệu USD bị mất do hạm đội Tây Ban Nha gặp bão năm 1715. Hàng trăm thủy thủ cùng kho báu đã bị chìm dưới đáy đại dương cùng con tàu. Vào thời điểm bị đắm, con tàu chở lượng lớn gồm vàng, bạc và đá quý. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
"Mỗi đồng xu là một mảnh của lịch sử, một cầu nối hữu hình với những con người đã sống, làm việc và ra khơi trong thời hoàng kim của đế chế Tây Ban Nha. Việc tìm thấy tới 1.000 đồng xu trong một lần trục vớt là điều cực kỳ hiếm và phi thường", ông Sal Guttuso, Giám đốc điều hành của công ty, cho biết. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Những đồng xu mới trục vớt rất có thể được đúc tại các thuộc địa Tây Ban Nha ở Mexico, Peru và Bolivia. Một số đồng xu vẫn còn hiển thị rõ năm sản xuất và dấu của xưởng đúc. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Hạm đội 1715 đã chất đầy tiền xu và các sản phẩm khác từ các thuộc địa Tây Ban Nha lên 12 con tàu. Số tàu này đã khởi hành từ Cuba trong chuyến hành trình thường niên trở về Tây Ban Nha vào ngày 24/7/1715. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Sau vài ngày lênh đênh trên biển, hạm đội 1715 đã gặp phải một cơn bão dữ dội ngoài khơi bờ biển phía đông Florida. Hậu quả là 11 con tàu bị chìm và xác tàu nằm rải rác trên phạm vi 80 km. Một phần nhỏ kho báu đã được tìm thấy ngay sau thảm kịch chìm tàu nhưng phần lớn số của cải giá trị vẫn nằm dưới đáy biển trong nhiều thế kỷ. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Theo một số nguồn tin, trong số những của cải giá trị được hạm đội 1715 vận chuyển khi đó có cả những món trang sức thuộc về người vợ thứ hai của nhà vua Tây Ban Nha Phillip V, bao gồm một chiếc nhẫn ngọc lục bảo 74 carat và đôi hoa tai ngọc trai 14 carat. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Theo luật pháp của bang Florida, bất kỳ “kho báu chôn giấu” hay hiện vật lịch sử nào bị “bỏ rơi” trên đất hoặc trong vùng nước thuộc sở hữu của bang đều thuộc về bang mặc dù các đơn vị khai quật có thể được cấp phép để tiến hành “dịch vụ trục vớt”. Luật quy định khoảng 20% vật phẩm khảo cổ được trục vớt phải được bang giữ lại để phục vụ nghiên cứu hoặc trưng bày công cộng. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Luật pháp của bang Florida cũng quy định việc trục vớt hiện vật từ xác tàu đắm là bất hợp pháp, trừ khi có giấy phép. Công ty trục vớt 1715 Fleet Queens Jewels đã được cấp giấy phép nên có thể trục vớt các hiện vật từ những xác tàu đắm. Ảnh: 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC.
Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
