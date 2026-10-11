Trời mát đừng vội tắt điều hòa, thử chế độ quạt để tiết kiệm điện

Khi trời chuyển mát, chế độ quạt của điều hòa có thể giúp không gian bớt bí và hỗ trợ làm khô bên trong máy mà không tiêu thụ nhiều điện.

Khi thời tiết chuyển sang se lạnh, nhu cầu sử dụng điều hòa giảm đáng kể. Tuy nhiên, những ngày nhiệt độ không quá cao nhưng phòng vẫn bí và thiếu lưu thông không khí, người dùng không nhất thiết phải bật chế độ làm lạnh. Một lựa chọn ít được chú ý là chế độ quạt hoặc luồng gió, cho phép tận dụng hệ thống quạt của điều hòa để lưu thông không khí mà không cần vận hành máy nén.

Chế độ quạt cho phép điều hòa lưu thông không khí mà không cần vận hành máy nén làm lạnh.

Về cơ chế hoạt động, chế độ quạt về cơ bản đưa không khí trong phòng lưu thông qua hệ thống quạt của dàn lạnh rồi thổi trở lại không gian sống. Do điều hòa thường được lắp ở vị trí cao, luồng khí có thể được phân bổ từ trên xuống, hỗ trợ giảm cảm giác tù túng trong phòng. Khi kết hợp với việc mở cửa sổ hoặc cửa ra vào phù hợp, người dùng có thể tăng hiệu quả trao đổi không khí, đặc biệt trong những thời điểm thời tiết bên ngoài dễ chịu.

Chế độ này còn có thể hữu ích khi điều hòa bước vào giai đoạn ít sử dụng. Trong quá trình làm lạnh, hơi ẩm trong không khí có thể ngưng tụ bên trong dàn lạnh. Nếu khu vực này thường xuyên ẩm và tích tụ bụi, môi trường có thể thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Việc cho quạt của dàn lạnh tiếp tục hoạt động mà không tạo thêm hơi nước ngưng tụ có thể hỗ trợ làm khô các bộ phận bên trong. Người dùng có thể cân nhắc bật chế độ quạt sau khi làm lạnh hoặc trước khi chuyển sang thời gian dài ít sử dụng điều hòa.

Có thể sử dụng chế độ quạt sau khi làm lạnh để hỗ trợ làm khô bên trong dàn lạnh. (Ảnh: endesa)

Một ưu điểm khác là khả năng tiết kiệm điện. Khi chỉ sử dụng quạt, máy nén - bộ phận tiêu thụ nhiều năng lượng trong quá trình làm lạnh - không cần hoạt động. Vì vậy, điện năng tiêu thụ thường thấp hơn đáng kể so với khi bật chế độ làm mát. Mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc vào công suất quạt, mẫu điều hòa và thời gian sử dụng, nhưng về nguyên tắc, chế độ này phù hợp hơn với nhu cầu lưu thông không khí khi căn phòng đã đủ mát.

Dù vậy, chế độ quạt không thay thế hoàn toàn việc thông gió tự nhiên hoặc vệ sinh điều hòa định kỳ. Nếu phòng có mùi ẩm, độ ẩm cao hoặc điều hòa xuất hiện dấu hiệu nấm mốc, người dùng vẫn cần làm sạch lưới lọc và kiểm tra dàn lạnh. Trong những ngày trời mát, tận dụng chế độ quạt đúng lúc có thể vừa giúp căn phòng dễ chịu hơn, vừa hỗ trợ duy trì tình trạng khô ráo bên trong thiết bị.