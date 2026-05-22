Triệu hồi 9 xe Audi e-tron và Q8 e-tron tại Việt Nam lỗi cần đạp phanh.

Audi Q8 e-tron và Audi e-tron được nhập khẩu từ Đức, liên quan đến hệ thống phanh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

Video: Sự kiện ra mắt mẫu xe diện Audi Q8 e-tron mới tại Việt Nam.

Nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam đã công bố đợt triệu hồi các mẫu Audi Q8 e-tron và Audi e-tron được nhập khẩu từ Đức, liên quan đến hệ thống phanh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng. Sẽ có 9 mẫu xe Audi Q8 e-tron và Audi e-tron tại Việt Nam phải triệu hồi lần này, với số lượng và thời gian sản xuất.

Theo lý giải của Audi tại Việt Nam, trong quá trình vận hành xe, bu-lông của cần đẩy giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh có thể không được siết chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Nếu mối nối này không được siết chặt đúng cách, có nguy cơ nó sẽ bị lỏng. Kết quả là, mối nối cơ khí giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh sẽ không còn được giữ chắc chắn, khiến hệ thống phanh không hoạt động đúng yêu cầu thiết kế để giữ an toàn cho xe.

Chương trình triệu hồi này của Audi được thực hiện miễn phí tại hai đại lý chính thức tại TP.HCM và Hà Nội (đại lý Đà Nẵng không thực hiện công việc này), bắt đầu từ 21/5/2-26 và (dự kiến) kết thúc vào 21/5/2029, với thời gian thực hiện hết khoảng 1 giờ/xe.

Đại diện Audi tại Việt Nam cho biết, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gây mất an toàn cho người trên xe liên quan đến lỗi trên.

Đây cũng là nguyên nhân khiến 19.000 chiếc Audi e-tron tại Mỹ phải triệu hồi theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA).