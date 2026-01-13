Hà Nội

Galaxy S26 lộ diện nâng cấp mạnh hơn, sạc nhanh hơn

Số hóa

Galaxy S26 lộ diện nâng cấp mạnh hơn, sạc nhanh hơn

Dù chưa ra mắt, Galaxy S26 đã lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý về hiệu năng, sạc nhanh, thiết kế mỏng nhẹ và camera, hứa hẹn giữ sức hút flagship 2026.

Thiên Trang (TH)
Galaxy S26 đang thu hút sự chú ý khi nhiều thông tin rò rỉ cho thấy Samsung tiếp tục chiến lược nâng cấp chọn lọc thay vì thay đổi toàn diện.
Phiên bản Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng RAM LPDDR5X tốc độ cao, cải thiện mạnh mẽ hiệu năng và khả năng xử lý AI.
Công nghệ sạc nhanh cũng được nâng cấp khi S26 Ultra hỗ trợ sạc có dây khoảng 60W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin 5.000mAh.
Galaxy S26 tiêu chuẩn tăng dung lượng pin lên 4.300mAh, trong khi S26 Plus giữ pin 4.900mAh, tập trung vào sự ổn định khi sử dụng hàng ngày.
Về thiết kế, Galaxy S26 Ultra được cho là mỏng hơn, bo cong mềm mại hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và cao cấp hơn.
Một điểm mới đáng chú ý là màn hình chống nhìn lén tự động trên S26 Ultra, tăng cường quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại nơi công cộng.
Hệ thống camera tiếp tục là thế mạnh với cảm biến chính 200MP, khẩu độ lớn hơn và nâng cấp camera tele giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng.
Nhìn chung, Galaxy S26 không tạo cuộc cách mạng lớn nhưng hứa hẹn hoàn thiện trải nghiệm flagship, đặc biệt với Galaxy S26 Ultra trong năm 2026.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Galaxy S26 #Samsung #flagship #sạc nhanh #hiệu năng #camera

