Triệt đốt cơ chất điều trị rung thất tránh đột tử

Các bác sĩ khoa Nội Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đột tử do tim ở người trẻ tuổi không có bệnh lý tim thực tổn có một tỷ lệ không nhỏ là do hội chứng Brugada. Đây là một bệnh lý do đột biến gen, đặc trưng bởi nguy cơ cao rung thất và gây đột tử.

Trong nhiều năm, giải pháp duy nhất nhằm phòng ngừa đột tử ở nhóm bệnh nhân này là cấy máy phá rung tự động (ICD). Tuy nhiên, cấy máy phá rung tự động chỉ ngăn ngừa hậu quả của rung thất mà không điều trị được căn nguyên rối loạn nhịp tim.

Triệt đốt điều trị hội chứng Brugada - Ảnh BVCC

Nhiều bệnh nhân sau khi được cấy máy phá rung tự động, do có các cơn rung thất tái diễn nên bệnh nhân thường xuyên bị sốc điện, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và có thể gây ra tai nạn nguy hiểm trong sinh hoạt do sốc điện làm bệnh nhân mất ý thức.

Một bước tiến mang tính đột phá gần đây trong điều trị Brugada là phương pháp triệt đốt ổ gây loạn nhịp được phát triển và báo cáo đầu tiên bởi Giáo sư, Tiến sĩ Koonlawee Nademanee - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện sinh lý tim tại Hoa Kỳ.

Phương pháp này với mục tiêu là triệt đốt loại bỏ vùng cơ chất gây loạn nhịp nằm ở bề mặt của tâm thất phải, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát rung thất và cải thiện tiên lượng sống. Hiện tại phương pháp này cũng không phải nhiều trung tâm trên thế giới triển khai.

Với sự kết nối chặt chẽ giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, trong thời gian gần đây, Giáo sư Nademanee đã trực tiếp đến Việt Nam để chuyển giao kỹ thuật triệt đốt điều trị Brugada cho hai trung tâm lớn: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Tim Hà Nội.

Giáo sư Nademanee đã trực tiếp đến Việt Nam để chuyển giao kỹ thuật triệt đốt điều trị Brugada - Ảnh BVCC

Trong ngày 1/6/2025, Giáo sư đã trực tiếp đến Viện Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hướng dẫn các bác sĩ Viện Tim mạch thực hiện kỹ thuật triệt đốt trên 2 ca bệnh có hội chứng Brugada. Hai bệnh nhân này có tiền sử rung thất, đã được cấy máy phá rung, nhưng bị sốc điện nhiều lần do tái phát các cơn rung thất.

Với quy trình được chuẩn hóa, hệ thống dụng cụ hiện đại và sự hỗ trợ chuyên môn sâu, các ca triệt đốt đã được triển khai an toàn, hiệu quả và đúng kỹ thuật. Đáng chú ý, các bác sĩ tham gia đều nhanh chóng làm chủ quy trình và có thể thực hiện độc lập, mở ra khả năng áp dụng thường xuyên kỹ thuật này trong tương lai gần.