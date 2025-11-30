Dấu ấn đặc biệt từ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư

Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, ngày 1-2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Mối quan hệ 'có một không hai' trong quan hệ quốc tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/12/1975 - 2/12/2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith với nhân dân Thủ đô hồi tháng 9/2024. Ảnh: Phạm Hải

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

"Chúng ta đều biết Việt Nam và Lào có một mối quan hệ 'có một không hai' trong quan hệ quốc tế, là hai nước láng giềng gần gũi với lịch sử gắn bó lâu đời trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước của cả hai dân tộc. Mối quan hệ vững chắc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã mang lại những thành tựu nổi bật, bước tiến mới, đột phá trên tất cả các lĩnh vực" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ.

Một trong những hoạt động quan trọng của chuyến thăm là cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là cơ chế quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Tháng 7/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước đã thăm Lào. Ảnh: TTXVN

Các lãnh đạo hai bên sẽ có dịp trao đổi thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, cùng đánh giá kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua và đề ra định hướng phát triển quan hệ mang tính chiến lược, lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Lào và tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - một trong những sự kiện kỷ niệm trọng đại của Lào trong năm nay.

Những hoạt động phong phú, ý nghĩa trong chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng và cốt lõi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt “Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định.

Tạo dấu ấn mạnh mẽ với sự phát triển phồn vinh hai nước

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết trong những năm qua, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định chiều sâu, độ tin cậy và sức sống của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Hà Nội hồi tháng 9/2024. Ảnh: Phạm Hải

Thành tựu lớn nhất trong quan hệ Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao, tiếp tục là điểm sáng, giữ vai trò định hướng tổng thể cho quan hệ song phương. Tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hai nước diễn ra sôi động với nhiều hình thức linh hoạt, kịp thời.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào. Hai bên duy trì tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và tuần tra bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Hai nước cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, nhất là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD. Một số dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng là những bước tiến mới về liên kết chiến lược không gian phát triển, góp phần đưa hai nước cùng phát triển trong tương lai không xa.

Các lĩnh vực hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao thông - vận tải, năng lượng, nông nghiệp… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả khích lệ.

Giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, Việt Nam và Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và chia sẻ quan điểm chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Sự gắn kết trong các cơ chế như ASEAN, các diễn đàn Liên Hợp Quốc và hợp tác tiểu vùng tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thủy chung và trách nhiệm của hai nước đối với cộng đồng khu vực.

Với nền tảng quan hệ đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc và nhiều dư địa hợp tác rộng mở, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển phồn vinh hai nước, tạo đột phá mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác trong tình hình mới.