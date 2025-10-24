Hà Nội

Trái Đất trước thảm họa tuyệt chủng thứ sáu, con người thành 'kẻ hủy diệt'

Giải mã

Trái Đất trước thảm họa tuyệt chủng thứ sáu, con người thành 'kẻ hủy diệt'

Theo nghiên cứu, con người đang gây ra tình trạng tuyệt chủng với quy mô chưa từng thấy kể từ cuộc tuyệt chủng hàng loạt của khủng long cách đây 66 triệu năm.

Tâm Anh (theo Newsweek)
Các chuyên gia tại Đại học York (Vương quốc Anh) tin rằng, nếu tình trạng tuyệt chủng do con người gây ra tiếp tục với tốc độ hiện tại, nó sẽ sớm đạt đến ngưỡng của một cuộc tuyệt chủng hàng loạt. Theo Bảo tàng lịch sử tự nhiên, một cuộc tuyệt chủng hàng loạt xảy ra khi có sự mất mát vượt ngưỡng 75% các loài trên thế giới trong thời gian ngắn hơn 2,8 triệu năm - một khoảng thời gian tương đối ngắn về mặt địa chất. Ảnh: Getty Images / Soypuntoexe / mikdam.
Thông qua xem xét nhiều thập kỷ dữ liệu về biến đổi môi trường, kết hợp với các cuộc thảo luận cùng các nhà cổ sinh vật học và sinh thái học, nghiên cứu của các chuyên gia đã so sánh sự mất mát các loài hiện đại với những loài được ghi nhận trong hồ sơ hóa thạch. Ảnh: york.ac.uk.
Theo nhóm nghiên cứu, con người đã tác động đến đa dạng sinh học từ 130.000 năm trước, với sự biến mất của voi ma mút và loài lười khổng lồ. Tình trạng tuyệt chủng vẫn tiếp tục tăng nhanh sau khi loài người phân bố khắp thế giới. Trong thời hiện đại, hổ Tasmania, chim dodo và bò biển Steller chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu về các loài đã biến mất do hoạt động của con người. Ảnh: CC0 Public Domain.
"Tốc độ thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay không giống bất kỳ điều gì chúng ta biết trong 66 triệu năm qua", nhà sinh thái học Jack Hatfield và là tác giả nghiên cứu cho biết. Ông cho biết thêm rằng "quan trọng là vẫn chưa quá muộn". Ảnh: Perfect Lazybones/shutterstock.com.
Nhà sinh thái học Hatfield nhấn mạnh: "Đây là một câu chuyện phức tạp, có nhiều khía cạnh nhưng thông điệp rất rõ ràng - loài người chúng ta đã trở thành một lực lượng định hình trong lịch sử Trái đất và chúng ta vẫn có quyền quyết định câu chuyện đó sẽ kết thúc như thế nào". Ảnh: unilad.
Chia sẻ với báo chí, nhà sinh thái học Hatfield cho hay nhóm nghiên cứu đã phát hiện tình trạng tuyệt chủng do con người gây ra nhanh hơn và có quy mô lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta biết kể từ sự tuyệt chủng của khủng long. Mặc dù những mất mát cho đến nay có thể chưa đại diện cho cuộc tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 nhưng hiện tại, nhân loại là lực lượng chi phối trong việc định hình tương lai của sự sống trên hành tinh - điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào con người. Ảnh: Alamy / Nature Picture Library.
Nhà sinh thái học Hatfield và các đồng nghiệp tin rằng, tốc độ tuyệt chủng hiện tại có thể so sánh với một sự kiện nhỏ hơn và gần đây hơn trong lịch sử sự sống được gọi là sự kiện tuyệt chủng Eocene-Oligocene, diễn ra cách đây khoảng 34 triệu năm. Ảnh: weforum.
Sự kiện tuyệt chủng đó được cho là kết quả của sự làm lạnh toàn cầu và hình thành các tảng băng trên khắp Nam Cực. Điểm khác biệt là sự kiện Eocene-Oligocene diễn ra trong khoảng thời gian hàng triệu năm, trong khi tác động của con người chỉ diễn ra trong khoảng 100.000 năm qua. Ảnh: onegreenplanet.
Ông Hatfield cảnh báo rằng, sự kiện Eocene-Oligocene "cho chúng ta thấy sức mạnh của những thay đổi khí hậu lớn có thể làm thay đổi sự sống trên hành tinh của chúng ta". Ảnh: Mauricio Anton/PLoS.
Theo ông Hatfield, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực nghiên cứu chi tiết hơn về cách các sự kiện tuyệt chủng trong quá khứ đã định hình lại sự sống trên Trái đất, để hiểu rõ hơn về những hậu quả lâu dài tiềm ẩn của những thay đổi do con người gây ra. Ảnh: Ethan Miller/Getty Images/2009 Getty Images.
Tâm Anh (theo Newsweek)
#Cuộc tuyệt chủng #khủng long #tuyệt chủng #Trái đất

