Toyota sắp ra mắt mẫu xe điện dùng pin thể rắn vào 2027 - 2028, có khả năng sạc đầy trong 10 phút và di chuyển tới 1.000 km mỗi lần sạc.

Video: Toyota hé lộ pin thể rắn cho xe điện sạc vài phút, chạy 1.000 km.

Trong khi phần lớn các hãng xe đang lao vào cuộc đua ra mắt xe điện mới, Toyota vẫn giữ chiến lược chậm mà chắc, tập trung phát triển công nghệ nền tảng mang tính đột phá. Bước tiến đó chính là pin thể rắn (solid-state battery) được xem là công nghệ lõi của ngành công nghiệp xe điện.

Theo kế hoạch, Toyota dự kiến sẽ ra mắt mẫu xe điện trang bị pin thể rắn đầu tiên vào giai đoạn 2027 - 2028, mở ra cột mốc mới trong lộ trình điện hóa của hãng. Đây được coi là dự án chiến lược, có thể định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Toyota hé lộ pin thể rắn cho xe điện sạc 10 phút, chạy 1.000 km.

Từ năm 2021, Toyota đã hợp tác với Sumitomo Metal Mining, doanh nghiệp khai khoáng hàng đầu Nhật Bản, để phát triển vật liệu cực dương (cathode) cho loại pin thế hệ mới. Khác với pin lithium-ion truyền thống, pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn, giúp tăng mật độ năng lượng, giảm trọng lượng, rút ngắn thời gian sạc và giảm nguy cơ cháy nổ. Nhờ đó, pin có thể đạt hiệu suất cao hơn nhiều so với các công nghệ hiện tại.

Toyota và Sumitomo cho biết họ đã phát triển thành công vật liệu cực dương có độ bền cao, có thể sản xuất hàng loạt bằng công nghệ tổng hợp bột, được xem là bước tiến quan trọng để chuyển từ phòng thí nghiệm sang dây chuyền công nghiệp.

Theo lộ trình, thế hệ đầu tiên của pin thể rắn Toyota sẽ mang lại phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km mỗi lần sạc, với khả năng sạc nhanh 10 - 80% chỉ trong 10 phút. Thế hệ thứ hai, dự kiến ra mắt sau đó, có thể đạt tầm hoạt động 1.200 km, đánh dấu bước nhảy vọt về mật độ năng lượng và độ bền pin.

Công nghệ này không chỉ cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, mà còn giúp xe điện trở nên cạnh tranh hơn so với xe chạy xăng truyền thống, yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu.

Không chỉ Toyota, các thương hiệu lớn như BMW, Honda, Mercedes-Benz và Stellantis cũng đang đầu tư mạnh vào pin thể rắn, một số đã công bố nguyên mẫu thử nghiệm. Trong khi đó, MG đã thương mại hóa pin bán thể rắn (semi-solid-state) trên mẫu MG4 thế hệ mới, dù vẫn phải sử dụng khoảng 5% chất điện phân lỏng.

Tuy nhiên, với quy mô nghiên cứu, tốc độ hợp tác và mạng lưới sản xuất toàn cầu, Toyota đang ở vị thế thuận lợi để trở thành người dẫn đầu trong kỷ nguyên pin thể rắn. Nếu thành công, hãng có thể đảo ngược nhận định “đi chậm”, khẳng định vai trò tiên phong về công nghệ năng lượng sạch trong ngành ôtô.