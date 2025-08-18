VinFast tăng bảo hành lên 6 năm cho xe máy điện, 8 năm cho pin

Chính sách bảo hành mới của VinFast áp dụng cho toàn bộ các dòng xe máy điện dùng pin LFP, với 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Video: Xe máy điện Vinfast chưa bao giờ giá tốt như bây giờ.

VinFast mới đây đã công bố áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km đối với tất cả mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP, áp dụng từ ngày 15/8.

Đây là mức bảo hành cao hơn đáng kể so với trước đây, thường chỉ khoảng 3 năm cho thân xe và 3 - 4 năm cho pin, tùy dòng xe và loại pin.

Theo VinFast, chính sách mới sẽ giúp người dùng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết của hãng về chất lượng sản phẩm.

Với thời hạn bảo hành tới 8 năm, pin LFP trên xe máy điện VinFast hiện là một trong những linh kiện được bảo hành lâu nhất thị trường.

Pin LFP có ưu điểm tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, khả năng chịu nhiệt tốt và an toàn hơn khi xảy ra sự cố cháy, nổ so với nhiều loại pin điện thông thường.

Ngoài ra, loại pin này không chứa các kim loại hiếm như coban hay niken. Hiện VinFast trang bị pin LFP cho hầu hết các mẫu xe của mình, gồm Evo Grand, Evo 200 Lite, Feliz S, Klara S2, Klara Neo, Theon S, Vento S và Vento Neo.

Ông Hoàng Hà - Phó tổng giám đốc kinh doanh xe máy điện VinFast - cho biết thời gian bảo hành mới gấp đôi nhiều dòng xe xăng truyền thống trên thị trường.

Ngoài nâng thời gian bảo hành, VinFast còn áp dụng một số ưu đãi cho khách hàng mua xe máy điện, gồm sạc pin miễn phí tại các trạm V-Green toàn quốc đến hết ngày 31/5/2027.

Tại Hà Nội, An Giang (đến hết 24/10) và TP.HCM (đến hết 31/10), hãng tặng 100% lệ phí trước bạ, giảm thêm 10% giá xe và hỗ trợ trả góp tới 90% giá trị xe.

Bên cạnh đó, VinFast phối hợp cùng hệ thống đại lý tổ chức chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" ở nhiều địa phương, nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hiện hãng sở hữu gần 500 cửa hàng kinh doanh và khoảng 400 xưởng dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc.