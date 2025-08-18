Hà Nội

Xe

VinFast tăng bảo hành lên 6 năm cho xe máy điện, 8 năm cho pin

Chính sách bảo hành mới của VinFast áp dụng cho toàn bộ các dòng xe máy điện dùng pin LFP, với 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Thảo Nguyễn
Video: Xe máy điện Vinfast chưa bao giờ giá tốt như bây giờ.

VinFast mới đây đã công bố áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km đối với tất cả mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP, áp dụng từ ngày 15/8.

Đây là mức bảo hành cao hơn đáng kể so với trước đây, thường chỉ khoảng 3 năm cho thân xe và 3 - 4 năm cho pin, tùy dòng xe và loại pin.

Theo VinFast, chính sách mới sẽ giúp người dùng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết của hãng về chất lượng sản phẩm.

1-2818.jpg

Với thời hạn bảo hành tới 8 năm, pin LFP trên xe máy điện VinFast hiện là một trong những linh kiện được bảo hành lâu nhất thị trường.

Pin LFP có ưu điểm tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, khả năng chịu nhiệt tốt và an toàn hơn khi xảy ra sự cố cháy, nổ so với nhiều loại pin điện thông thường.

Ngoài ra, loại pin này không chứa các kim loại hiếm như coban hay niken. Hiện VinFast trang bị pin LFP cho hầu hết các mẫu xe của mình, gồm Evo Grand, Evo 200 Lite, Feliz S, Klara S2, Klara Neo, Theon S, Vento S và Vento Neo.

2-6642.jpg

Ông Hoàng Hà - Phó tổng giám đốc kinh doanh xe máy điện VinFast - cho biết thời gian bảo hành mới gấp đôi nhiều dòng xe xăng truyền thống trên thị trường.

Ngoài nâng thời gian bảo hành, VinFast còn áp dụng một số ưu đãi cho khách hàng mua xe máy điện, gồm sạc pin miễn phí tại các trạm V-Green toàn quốc đến hết ngày 31/5/2027.

Tại Hà Nội, An Giang (đến hết 24/10) và TP.HCM (đến hết 31/10), hãng tặng 100% lệ phí trước bạ, giảm thêm 10% giá xe và hỗ trợ trả góp tới 90% giá trị xe.

3-36.jpg

Bên cạnh đó, VinFast phối hợp cùng hệ thống đại lý tổ chức chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" ở nhiều địa phương, nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hiện hãng sở hữu gần 500 cửa hàng kinh doanh và khoảng 400 xưởng dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc.

Xe

Honda Việt Nam bán pin xe máy điện ICON e: từ 9,62 triệu đồng

Bên cạnh hình thức thuê pin đối với xe máy điện Honda ICON e:, Honda Việt Nam bổ sung thêm lựa chọn mua pin cho mẫu xe này.

VIdeo: Trải nghiệm xe máy điện Honda Icon e: tại Việt Nam.

Honda Việt Nam vừa công chính sách bán pin kèm theo cho xe máy điện ICON e:. Cụ thể: Giá bán lẻ đề xuất cho mỗi pin là 9,62 triệu đồng (đã gồm VAT 8%) hoặc 9,8 triệu đồng (đã gồm VAT 10%). Pin mua kèm xe được bảo hành 2 năm, trong khi pin mua rời để thay thế hoặc bổ sung được bảo hành 1 năm.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải va chạm với xe máy điện, 1 học sinh tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) làm một học sinh tử vong tại chỗ.

Khoảng 10h30 ngày 13/8, tại khu vực giao nhau giữa đường Phong Nha - Tố Hữu - Hữu Nghị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ va chạm giữa xe tải với xe máy điện do học sinh điều khiển.

z6902752536593fa93fc7520cde3997887e0212a084dfe.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xe

Mẹo chạy xe máy điện tối ưu quãng đường, không cần sạc nhiều

Xe máy điện rào cản vẫn là phạm vi di chuyển một lần sạc, mặc dù rất nhiều hãng đã tối ưu quãng đường hơn 200km nhưng không phải ai cũng có thể đạt con số này.

Video: Trải nghiệm Honda Icon e – Đi học, đi làm không cần bằng lái.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam thời gian gần đây trở nên sôi động hơn hẳn. Một số hãng còn phát triển những chiếc xe máy điện có phạm vi di chuyển hơn 200 km/lần sạc; tuy nhiên không phải mẫu xe nào cũng có thể di chuyển hơn 100 km/lần sạc đầy. Dưới đây là những cách tối ưu phạm vi di chuyển đối với xe máy điện, tiệm cận với các thông số tối đa của nhà sản xuất công bố; đồng thời giảm chu kỳ sạc khi đi giữa hành trình.

Xem chi tiết

