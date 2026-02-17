Mercedes-Benz S-Class 2026 với ghế nỉ hàng hiệu, đắt hơn cả nội thất da

Trong suốt 54 năm lịch sử của dòng sedan đầu bảng S-Class, da cao cấp luôn được xem là vật liệu mặc định, là biểu tượng của sự xa hoa không thể thay thế.

Video: Xem chi tiết sedan hạng sang Mercedes S-Class 2026.

Tuy nhiên, ở phiên bản nâng cấp mới nhất, Mercedes-Benz đã có một thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên đưa chất liệu vải trở lại khoang cabin. Điều thú vị không chỉ nằm ở sự thay đổi vật liệu, mà còn ở cách định giá ngược đời của hãng xe Đức khi biến tùy chọn "bình dân" này trở nên đắt đỏ hơn cả nội thất da truyền thống.

Bước đi tiên phong: Khi vải tái chế lấn sân vật liệu da xa xỉ

Theo đó, tại thị trường Đức, khách hàng có thể đặt mua mẫu S-Class mới, phiên bản máy dầu S350d với tùy chọn ghế không bọc da. Thay vào đó, khách hàng có thể chọn chất liệu “Mirville fabric stormy grey”, kết hợp giữa linen và polyester tái chế cho phần trung tâm ghế, đi cùng đệm hông bọc giả da Artico.

Mercedes S-Class 2026 sở hữu ghế nỉ hàng hiệu, đắt hơn cả nội thất da.

Động thái này cho thấy nỗ lực của Mercedes-Benz trong việc theo đuổi xu hướng bền vững và thân thiện với môi trường, ngay cả trên những dòng xe sang trọng bậc nhất thế giới.

Nghịch lý về giá: Ghế nỉ là đặc quyền dành cho những khách hàng chịu chi

Điểm gây tranh cãi nhất trong đợt nâng cấp này chính là chính sách bán hàng của hãng xe “ngôi sao ba cánh”. Trong khi nội thất da đen toàn phần vốn là trang bị tiêu chuẩn không tốn phí, thì khách hàng muốn sở hữu bộ ghế nỉ lại phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ.

Cụ thể, tùy chọn vải Mirville buộc phải đi kèm với gói trang bị "Ghế sau chỉnh điện có nhớ vị trí", khiến hóa đơn mua xe tăng thêm khoảng 1.856 Euro, tương đương hơn 50 triệu đồng. Như vậy, việc sở hữu một chiếc S-Class ghế nỉ giờ đây trở thành minh chứng cho gu thẩm mỹ riêng biệt và sự chịu chơi của chủ sở hữu, thay vì là một lựa chọn tiết kiệm ngân sách.

Khả năng xuất hiện tại các thị trường ngoài châu Âu

Mặc dù sự thay đổi này đang gây xôn xao tại quê nhà Đức, nhưng khả năng phiên bản ghế nỉ này xuất hiện tại các thị trường khác như Mỹ hay Việt Nam vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, Mercedes-Benz chưa công bố bộ cấu hình chi tiết cho thị trường quốc tế, nhưng giới chuyên gia nhận định tùy chọn này khó lòng phổ biến rộng rãi.

Nguyên nhân chủ yếu là do dòng S350d máy dầu thường không nằm trong danh mục sản phẩm chủ lực tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ghế nỉ trên dòng xe biểu tượng như S-Class đã mở ra một tiền lệ mới, cho thấy định nghĩa về sự sang trọng đang dần dịch chuyển từ những giá trị vật chất truyền thống sang những giá trị về môi trường và trải nghiệm cá nhân hóa.