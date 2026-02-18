VinFast vừa chính thức khởi động chương trình nhận đặt cọc cho mẫu MPV 7, phiên bản cao cấp dành riêng cho khách hàng cá nhân dựa trên dòng Limo Green.

Video: Xem chi tiết VinFast VF MPV 7 chạy điện hoàn toàn mới.

Mặc dù giá xe VinFast VF MPV 7 niêm yết được hãng công bố là 819 triệu đồng, cao hơn phiên bản dịch vụ khoảng 70 triệu đồng, nhưng chi phí thực tế để xe lăn bánh lại gây bất ngờ lớn. Nhờ sự kết hợp giữa các chương trình khuyến mãi hiện hành và chính sách hỗ trợ xe điện của Chính phủ, người tiêu dùng đang đứng trước cơ hội sở hữu xe với mức giá hời chưa từng có.

VinFast VF MPV 7 giá lăn bánh gây sốc, thấp hơn mức niêm yết.

Cụ thể, khách hàng mua VF MPV 7 ở thời điểm này sẽ được hưởng lợi kép từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với mức ưu đãi trực tiếp từ 6% đến 10%, tương đương giá trị hơn 49 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, những người tiên phong đặt cọc sớm sẽ được trừ thêm 15 triệu đồng và nhận thêm ưu đãi 2% (khoảng 15,09 triệu đồng) nếu thực hiện giao dịch qua kênh trực tuyến. Sau khi áp dụng tất cả các tầng giảm giá, giá bán thực tế của mẫu MPV điện này chỉ còn ở mức gần 739,8 triệu đồng.

Khách hàng mua VF MPV 7 ở thời điểm này sẽ được hưởng lợi kép từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với mức ưu đãi trực tiếp từ 6% đến 10%, tương đương giá trị hơn 49 triệu đồng.

Một yếu tố then chốt giúp VinFast VF MPV 7 có giá lăn bánh thấp hơn cả giá niêm yết chính là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện. Sau khi cộng thêm các khoản phí bắt buộc như phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm và chi phí cấp biển số, tổng giá trị lăn bánh tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM chỉ khoảng gần 780 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác, mức chi phí này thậm chí còn hấp dẫn hơn khi khách hàng chỉ cần chi trả khoảng 763,7 triệu đồng để xe có thể chính thức lưu thông.

Một yếu tố then chốt giúp VinFast VF MPV 7 có giá lăn bánh thấp hơn cả giá niêm yết chính là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện.

Về thông số kỹ thuật, VinFast VF MPV 7 sở hữu khả năng vận hành đáng nể với mô-tơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, giúp xe đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Xe được trang bị cụm pin dung lượng 60,13 kWh đặt dưới sàn, cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 450 km cho mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.