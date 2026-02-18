Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

VinFast VF MPV 7 giá lăn bánh gây sốc, thấp hơn mức niêm yết

VinFast vừa chính thức khởi động chương trình nhận đặt cọc cho mẫu MPV 7, phiên bản cao cấp dành riêng cho khách hàng cá nhân dựa trên dòng Limo Green.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết VinFast VF MPV 7 chạy điện hoàn toàn mới.

Mặc dù giá xe VinFast VF MPV 7 niêm yết được hãng công bố là 819 triệu đồng, cao hơn phiên bản dịch vụ khoảng 70 triệu đồng, nhưng chi phí thực tế để xe lăn bánh lại gây bất ngờ lớn. Nhờ sự kết hợp giữa các chương trình khuyến mãi hiện hành và chính sách hỗ trợ xe điện của Chính phủ, người tiêu dùng đang đứng trước cơ hội sở hữu xe với mức giá hời chưa từng có.

1-435.jpg
VinFast VF MPV 7 giá lăn bánh gây sốc, thấp hơn mức niêm yết.

Cụ thể, khách hàng mua VF MPV 7 ở thời điểm này sẽ được hưởng lợi kép từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với mức ưu đãi trực tiếp từ 6% đến 10%, tương đương giá trị hơn 49 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, những người tiên phong đặt cọc sớm sẽ được trừ thêm 15 triệu đồng và nhận thêm ưu đãi 2% (khoảng 15,09 triệu đồng) nếu thực hiện giao dịch qua kênh trực tuyến. Sau khi áp dụng tất cả các tầng giảm giá, giá bán thực tế của mẫu MPV điện này chỉ còn ở mức gần 739,8 triệu đồng.

3-6214.jpg
Khách hàng mua VF MPV 7 ở thời điểm này sẽ được hưởng lợi kép từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với mức ưu đãi trực tiếp từ 6% đến 10%, tương đương giá trị hơn 49 triệu đồng.

Một yếu tố then chốt giúp VinFast VF MPV 7 có giá lăn bánh thấp hơn cả giá niêm yết chính là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện. Sau khi cộng thêm các khoản phí bắt buộc như phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm và chi phí cấp biển số, tổng giá trị lăn bánh tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM chỉ khoảng gần 780 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác, mức chi phí này thậm chí còn hấp dẫn hơn khi khách hàng chỉ cần chi trả khoảng 763,7 triệu đồng để xe có thể chính thức lưu thông.

4-1048.jpg
Một yếu tố then chốt giúp VinFast VF MPV 7 có giá lăn bánh thấp hơn cả giá niêm yết chính là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện.

Về thông số kỹ thuật, VinFast VF MPV 7 sở hữu khả năng vận hành đáng nể với mô-tơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, giúp xe đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Xe được trang bị cụm pin dung lượng 60,13 kWh đặt dưới sàn, cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 450 km cho mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

#VinFast VF MPV 7 chạy điện #VinFast VF MPV 7 giá mềm #xe điện VinFast VF MPV 7 #giá xe VinFast VF MPV 7 #VinFast VF MPV 7 rẻ hơn niêm yết #giá lăn bánh VinFast VF MPV 7

Bài liên quan

Xe

Tận mục Vinfast VF MPV 7 tại đại lý, giá niêm yết 819 triệu đồng

Những chiếc VF MPV 7 chạy điện đã xuất hiện tại các đại lý VinFast, sẵn sàng bàn giao cho khách trong tháng 2/2026 với mức giá niêm yết 819 triệu đồng.

1-7454.jpg
Những chiếc VinFast VF MPV 7 đầu tiên đã được đưa về hệ thống đại lý, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ngay trong tháng 2/2026. Mẫu MPV thuần điện này có giá niêm yết 819 triệu đồng, nhắm đến nhóm người dùng gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi, hiện đại và thân thiện môi trường.
2-2745.jpg
VF MPV 7 được định vị là phiên bản cao cấp của VinFast Limo Green, mẫu xe đang giữ vị trí dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam. Việc ra mắt bản MPV 7 cho thấy VinFast muốn mở rộng dải lựa chọn, phục vụ những khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy trang bị và trải nghiệm tốt hơn.
Xem chi tiết

Xe

VinFast chính thức ra mắt VF MPV 7, giá 819 triệu đồng

VinFast VF MPV 7 - dòng xe điện đa dụng 7 chỗ thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu gia đình với không gian rộng, công nghệ vượt trội và tiêu chuẩn an toàn cao cấp.

Video: VinFast VF MPV 7 lộ diện, giá 819 triệu đồng.

VinFast chính thức công bố mẫu ô tô điện VF MPV 7 - dòng xe đa dụng 7 chỗ được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu gia đình với không gian rộng rãi, công nghệ thông minh vượt trội và tiêu chuẩn an toàn cao cấp. VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green - mẫu xe số 1 thị trường ở phân khúc MPV, với trang bị và thiết kế vượt trội, hướng tới tập khách hàng gia đình.

Xem chi tiết

Xe

VinFast VF MPV 7 nhận cọc tại Việt Nam, giá dự kiến 819 triệu đồng

VinFast VF MPV 7 được xem là phiên bản gia đình của dòng xe dịch vụ Limo Green hiện đang được các đại lý chào mời đặc cọc với mức giá dự kiến từ 819 triệu đồng.

4-9451.jpg
Thông tin từ đại lý chia sẻ về mẫu xe điện VinFast VF MPV 7 mới vừa xuất hiện đã gây sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng Việt. Theo đó, đây là phiên bản MPV cao cấp hơn, được định vị dành cho khách hàng cá nhân và gia đình, khác với Limo Green vốn tập trung vào nhóm người dùng kinh doanh vận tải.
3-833.jpg
Theo đại lý, VF MPV 7 và Limo Green sẽ được phân phối song song nhằm mở rộng lựa chọn trong phân khúc MPV điện. Trong đó, VF MPV 7 được định hướng rõ ràng cho nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình, thay vì dịch vụ. Một số tư vấn bán hàng cho biết mẫu xe này nhiều khả năng sẽ đăng ký biển trắng, không phải biển vàng, qua đó củng cố sự khác biệt về mục đích sử dụng so với Limo Green.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới