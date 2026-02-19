Giá Mazda 6e tại Anh gây chú ý so với thị trường Trung Quốc

Mazda 6e tại Anh có giá cao hơn gấp đôi so với Trung Quốc, dù cùng phiên bản và công nghệ, phản ánh khác biệt thuế và thị trường.

Theo Carscoops, sedan điện Mazda 6e vừa chính thức cập bến thị trường Anh. Mẫu xe được xem như bản thuần điện của sedan Mazda6 sở hữu giá bán có thể gây sốc cho nhiều người, nhất là khi đặt cạnh mức giá ở quê nhà Trung Quốc.

Phiên bản tiêu chuẩn Takumi của Mazda 6e tại Anh có giá 38.995 bảng Anh (khoảng 53.200 USD), thấp hơn một chút so với mức khởi điểm 44.900 EUR (khoảng 53.400 USD) mà khách hàng Đức phải chi trả để sở hữu.

Đặt vào mặt bằng chung của thị trường Anh, giá bán của Mazda 6e dường như không có gì đáng để bàn luận. Tesla Model 3 bản tiêu chuẩn có giá từ 37.990 bảng Anh (khoảng 51.900 USD). Mazda muốn định vị sản phẩm cao cấp hơn, điều này lý giải cho việc Mazda 6e sở hữu giá bán nhỉnh hơn đối thủ Mỹ.

Tuy nhiên, khi so sánh với số tiền mà khách hàng Trung Quốc phải chi để sở hữu “Mazda6” thuần điện, giá bán của mẫu xe này tại Anh lại cao hơn khá nhiều.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của Mazda EZ-6 ở Trung Quốc có giá 159.800 NDT, tương đương 16.900 bảng Anh hay 23.100 USD. Phiên bản cao cấp nhất của sedan điện này có giá 181.800 NDT (khoảng 19.300 bảng Anh, tương đương 26.300 USD).

Khoảng chênh lệch xấp xỉ 2,3 lần có thể gây sốc cho nhiều người, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Ôtô điện sản xuất và bán ngay tại Trung Quốc thường rẻ hơn nhiều so với các thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, Carscoops lưu ý Anh đang không áp đặt thuế quan bổ sung cho ôtô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhóm xe nhập khẩu vào xứ sở sương mù chỉ chịu mức thuế quan tiêu chuẩn 10%, cộng với thuế VAT 20% cho tất cả xe mới, bất kể nguồn gốc.

Tại Anh, 2 phiên bản Mazda 6e trang bị pin lithium-ion dung lượng 78 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 560 km, hỗ trợ sạc nhanh giúp nạp lại 10-80% dung lượng trong 24 phút.

Mẫu sedan điện trang bị motor mạnh 254 mã lực ở trục sau, cung cấp mô-men xoắn tối đa 290 Nm cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Tại Anh, phiên bản cao cấp nhất Takumi Plus có giá từ 39.995 bảng Anh, tương đương 54.600 USD. So với bản thấp, mẫu sedan điện có thêm nội thất da Nappa màu nâu, các điểm nhấn màu titan, cửa sổ trời toàn cảnh.