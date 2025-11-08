Hà Nội

Top 8 loại cây chiêu tài, hút lộc cho năm 2026

Giải mã

Top 8 loại cây chiêu tài, hút lộc cho năm 2026

Cây phong thủy không chỉ đẹp mắt mà còn đem lại may mắn và tài lộc. Cùng “chốt đơn” chậu cây hợp mệnh để năm 2026 thêm hên nhé!

1. Trúc phú quý: Phú quý trúc có thân thẳng, lá xanh ánh vàng rất nổi bật. Ý nghĩa của cây là từng bậc đi lên nên được giới văn phòng yêu thích. Cách đặt đơn giản: Chọn nơi có ánh sáng gián tiếp như bên cửa sổ có rèm.
Tránh nắng gắt chiếu thẳng vì lá dễ cháy. Cây thích ẩm nhưng không chịu úng nên bạn chỉ cần phun sương giữ ẩm mặt lá và để giá thể thoáng. Mùa lạnh nên giữ nhiệt độ trên 5 độ C là an tâm. Với người mới, đây là lựa chọn hiền lành mà vẫn sang.
2. Lưỡi hổ bạch ngọc: Lưỡi hổ vốn nổi tiếng lọc không khí. Dòng bạch ngọc có viền sáng đẹp mắt và mang ý nghĩa trường thọ, gia tăng cát khí cho gia chủ. Ưu điểm là rất chịu khô. Bạn bận rộn vẫn ổn vì chỉ cần tưới bảy đến mười ngày một lần tùy độ ẩm phòng.
Cây ưa sáng nhẹ, tránh nắng gắt. Nhiệt độ lý tưởng khoảng mười lăm đến hai mươi lăm độ C để lá luôn bóng khỏe. Đặt một chậu nhỏ cạnh màn hình, góc làm việc sẽ gọn gàng và mát mắt hơn.
3. Tùng la hán mini: La hán tùng dáng bonsai mang cảm giác chín chắn và bền bỉ. Cây tượng trưng cho sức khỏe và phú quý nên rất hợp bàn tiếp khách hay bàn làm việc của người quản lý.
Cây thích nơi sáng nhưng không chịu nắng chói. Hãy đặt ở vị trí sáng đều trong ngày. Mùa xuân và thu bạn tưới cách hai đến ba ngày. Mùa hè và đông giảm lại để rễ không bị úng hay rét. Vẻ điềm đạm của la hán tùng khiến không gian làm việc nhìn đã thấy an tâm.
4. Bàng Singapore: Bàng Singapore hay còn gọi là fiddle leaf fig có những chiếc lá to, mướt, lên ảnh rất đẹp. Ý nghĩa cây là may mắn đủ đầy và tài lộc đến cửa. Cách chăm không khó: Ưa sáng nhưng không thích ánh nắng trực tiếp.
Nhiệt độ lý tưởng mười lăm đến hai mươi lăm độ C. Khi sờ mặt đất thấy khô hãy tưới, còn ẩm thì chờ. Tránh để ứ nước vì rễ rất dễ thối. Một chậu bàng mini đặt sát tường là đủ nâng cấp thẩm mỹ cho cả góc làm việc.
5. Cây phát tài Pachira: Phát tài được chuộng vì vừa xanh tốt quanh năm vừa có tên gọi rộn ràng. Cây hợp ánh sáng tán xạ nên đặt gần cửa sổ có rèm là chuẩn. Giữ ẩm nền giá thể, mùa hè tưới nhỉnh hơn mùa đông. Một chậu phát tài nhỏ xếp cạnh sổ tay tạo cảm giác góc làm việc có "thủ quỹ" riêng canh giữ.
6. Nguyệt quế Murraya: Nguyệt quế tỏa mùi hương nhẹ, gợi liên tưởng đến may mắn và mối quan hệ tốt. Cây mạnh mẽ thích nắng nên mỗi ngày nên có bốn đến năm giờ nắng trực tiếp.
Khi thấy đất khô hãy tưới và luôn tránh đọng nước. Cây chịu nóng và chịu hạn khá tốt nên mùa hè ở văn phòng vẫn nhẹ nhàng. Đặt một chậu nhỏ bên bậu cửa, thi thoảng chạm vào lá nghe mùi thơm, bạn sẽ thấy tinh thần tỉnh táo hơn.
7. Hồng môn Anthurium: Hồng môn với lá xanh bóng và mo đỏ rực đem lại cảm giác tưng bừng như ngày lễ. Ý nghĩa cây là tài lộc dồi dào, công việc tiến tới. Cách chăm cần chút tỉ mỉ.
Cây thích ánh sáng tán xạ và độ ẩm vừa phải. Tránh để khô kiệt nhưng cũng không tưới tràn. Có thể áp dụng cách ngâm cả chậu trong khay nước ít phút rồi để ráo hoặc tưới nhẹ gốc. Khi ra hoa, góc làm việc như có điểm nhấn vui mắt, ai đi ngang cũng phải khen.
8. Rau má đồng tiền Hydrocotyle: Rau má đồng tiền có lá tròn xinh xắn nên được xem là biểu tượng của sự đủ đầy và đoàn viên. Cây ưa sáng nhưng dễ cháy lá nếu gặp nắng gắt nên bạn nhớ che khi trời quá rực.
Mùa xuân và thu tưới hai đến ba ngày một lần. Mùa hè có thể tưới sáng và chiều. Mùa đông giữ ấm, chú ý để nhiệt độ trên mười độ C để bộ rễ không bị lạnh. Một bát thủy sinh hoặc chậu nhỏ trên bàn sẽ tạo cảm giác tươi mát tức thì. (Thông tin mang tính tham khảo)
