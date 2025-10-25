Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

Ngày 25/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, nhân dịp ông dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí thân tình, tin cậy, thể hiện quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc.

Vui mừng gặp lại Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại Hà Nội sau hơn một năm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Liên Hợp Quốc cũng như cá nhân Tổng Thư ký, người bạn chân thành, thủy chung, đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977. Quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc là một trong những câu chuyện thành công nổi bật và hiện đang bước sang một trang mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm lần này của ông Guterres có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc (24/10/1945) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945). Trong quá trình đó, trải qua 30 năm chiến tranh, 20 năm bị bao vây cấm vận, từ một nước nghèo nàn, nhận viện trợ của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã trưởng thành, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào và đang nỗ lực hết sức mình vì công việc chung, vì hòa bình, phát triển, lợi ích của người dân.

Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu…

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với nhận thức sâu sắc về giá trị của hòa bình, Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị Tổng Thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trên lĩnh vực này, nhất là tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong bối cảnh xung đột khó lường trên thế giới.

Khẳng định người dân là trung tâm của mọi chính sách, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, lâu dài, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước về phát triển kinh tế, nông nghiệp, y tế, giáo dục… Cảm ơn Liên Hợp Quốc và các nước đã tín nhiệm ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp, Tổng Bí thư cho rằng đây là minh chứng rõ ràng nhất của những cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chia sẻ cảm xúc đặc biệt mỗi lần thăm Việt Nam, gắn với những kỷ niệm về quá trình đấu tranh ủng hộ Việt Nam trước đây, bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước cuộc đấu tranh anh dũng của Nhân dân Việt Nam vì độc lập, thống nhất, song hành với đấu tranh của Bồ Đào Nha chống phát xít và của phong trào giải phóng dân tộc, phi thực dân hóa trên thế giới, cũng như đã giúp xóa bỏ chế độ Pol Pot. Vượt lên mọi khó khăn, thách thức của chiến tranh và bao vây, cấm vận, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ngoạn mục và nổi bật không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn thực hiện nghiêm túc các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, có vai trò, tiếng nói, đóng góp quan trọng trên cả ba trụ cột hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu lớn đề ra, trong đó có việc đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tới, và có vai trò, tiếng nói có trọng lượng hơn trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho việc củng cố chủ nghĩa đa phương, cải tổ các thể chế đa phương để các nước đang phát triển và các nước mới nổi có vai trò xứng đáng hơn. Cho rằng Việt Nam là một trụ cột cơ bản của hợp tác Nam-Nam và của một trật tự thế giới đa cực cân bằng, ổn định, dựa trên luật pháp quốc tế, Tổng Thư ký mong Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cải tổ Liên Hợp Quốc một cách cân bằng, duy trì các hoạt động hỗ trợ phát triển, nhất là cho các nước đang phát triển, chống các hành động đơn phương.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại và hợp tác để ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, nhất là ASEAN, và quan hệ hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc, trong đó Liên Hợp Quốc có thể tham khảo kinh nghiệm ASEAN về phát triển kinh tế năng động, duy trì hòa bình, thúc đẩy đồng thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, đánh giá cao những ý kiến và tình cảm tốt đẹp của Tổng Thư ký António Guterres và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, công bằng, phát triển bền vững.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
