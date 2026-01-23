Đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đề nghị hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với dự thảo các văn kiện và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,

TIẾP THU HOÀN THIỆN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, chiều ngày 20 và ngày 21/1/2026, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 815 lượt ý kiến phát biểu, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm.

Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới. Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú, kết quả được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các nhận định, đánh giá dự thảo văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học của thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan, thể hiện tính hành động cao, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện để làm rõ sâu sắc thêm một số nội dung về đánh giá nhận định, dự báo, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp.

GIỮ NGUYÊN KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Về báo cáo chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị.

Một số ý kiến nhấn mạnh, bổ sung và đề nghị làm nổi bật hơn kết quả đạt được trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời cập nhật số liệu đảm bảo thống nhất giữa các báo cáo.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực, như chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn thấp, thậm chí chưa thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; quản lý trật tự xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp, môi trường còn nhiều bất cập.

Đồng thời nhiều ý kiến bổ sung làm sâu sắc hơn về bối cảnh dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu phát triển và các định hướng nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược.

Đoàn Chủ tịch nhận thấy các ý kiến góp ý cơ bản là hợp lý. Đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV chỉ đạo tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện.

Về điều chỉnh, bổ sung một số đề án, dự án cụ thể trong chương trình hành động, Đoàn Chủ tịch cho rằng chương trình hành động được xây dựng theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ, đề án, dự án lớn, công trình trọng điểm quốc gia; những đề án, dự án khác sẽ được nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hành động của các bộ, ngành, địa phương.

Về báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam: Đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết.

Một số ý kiến đề nghị nhấn mạnh xu hướng cạnh tranh chiến lược, hội nhập toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tác động đến sự phát triển của Việt Nam. Đề nghị làm sâu sắc hơn nội hàm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò kiến tạo, điều tiết của Nhà nước; nhấn mạnh hơn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, các hình thái chiến tranh mới, các thách thức truyền thống và phi truyền thống.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG NGAY TRONG NĂM 2026

Về báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng: Các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo và cho rằng các nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đã sớm nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định thi hành về Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng và cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất đề nghị Đại hội XIV chưa bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng.

Một số ít ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng; đề xuất bổ sung sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, miễn sinh hoạt Đảng, về tổ chức cơ sở Đảng theo mô hình tổ chức bộ máy mới, về nhiệm kỳ của chi bộ.

Một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đơn giản hóa quy trình thủ tục nghiệp vụ công tác Đảng phù hợp với chuyển đổi số; bổ sung sửa đổi quy định hướng dẫn về quy trình thủ tục kết nạp đảng viên, về công tác quản lý đảng viên, tổ chức Đảng ở khu dân cư và sinh hoạt chi bộ; về công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật của Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Một số ít kiến nghị đề nghị sửa đổi, diễn đạt lại một số nội dung đánh giá nhận định trong dự thảo báo cáo và đề xuất nghiên cứu bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng. Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý và hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Hội nghị Trung ương 15 thống nhất thông qua để trình Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Đồng thời chỉ đạo nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi bổ sung các quy định hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.

PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá báo cáo kiểm điểm đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng; nội dung toàn diện, thể hiện đầy đủ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Một số ý kiến đề nghị bổ sung phân tích làm sâu sắc hơn một số vấn đề cụ thể. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của các đại biểu để hoàn thiện, đồng thời báo cáo và giải trình một số vấn đề sau:

Một, đa số ý kiến đều khẳng định tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khoá XIII đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, hoạt động đúng nguyên tắc, quy chế, quy định Điều lệ Đảng; lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề lớn, phức tạp phát sinh chưa có tiền lệ, nhất là thời điểm cuối nhiệm kỳ; và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, trong phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày càng khoa học, dân chủ và kỷ cương, kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của Đại hội để chỉ đạo làm rõ sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Hai là, một số ý kiến đề nghị thực hiện tốt chiến lược về công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đánh giá cán bộ cấp cao; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quan tâm trọng dụng phát triển nhân tài, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường công tác quản lý đảng viên, cán bộ công chức sau nghỉ hưu.

Ba là, một số ý kiến cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức nhiều phiên họp, hội nghị cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng, tuy nhiên công tác chuẩn bị có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu; cần tăng cường công tác chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phiên họp, hội nghị để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định, quy trình đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.