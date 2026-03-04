Bà Hà Thị Nga cam kết mạnh mẽ vì vùng cao Lai Châu, cử tri Nậm Sỏ đồng tình

Những cam kết cụ thể, sát thực tiễn về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của bà Hà Thị Nga đã tạo dấu ấn rõ nét tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 4/3, tại xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu, Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Dự hội nghị có bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri xã Nậm Sỏ.

CAM KẾT BÁM SÁT DÂN, ƯU TIÊN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử và phân công tại Lai Châu – địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Nhấn mạnh đặc thù Lai Châu có khoảng 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bà Hà Thị Nga thẳng thắn nhìn nhận: dù tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, song hạ tầng còn thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, nguồn lực đầu tư hạn chế. Vì vậy, bà sẽ tập trung kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ hơn thành quả đổi mới.

Trên cương vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà khẳng định sẽ đồng hành cùng tỉnh kiến nghị Trung ương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

CỬ TRI ẤN TƯỢNG VỚI CAM KẾT "KHÔNG CHUNG CHUNG"

Sau khi nghe chương trình hành động, nhiều cử tri xã Nậm Sỏ bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng.

Cử tri Lầu A Trịnh (thôn Hố Cả) cho biết ấn tượng với những nội dung cụ thể về hạ tầng, sinh kế, giảm nghèo bền vững “rất sát thực tế vùng cao”.

Cử tri Lò Văn Đanh mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ thường xuyên quan tâm chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân.

Cử tri Đường Văn Son đánh giá chương trình hành động của bà Hà Thị Nga rõ ràng, thiết thực, không chung chung.

Cử tri Đường Văn Son.

Trước những kỳ vọng đó, bà Hà Thị Nga cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri; khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đó sẽ là cơ hội để hiện thực hóa các cam kết bằng hành động cụ thể.

“Mỗi người đóng góp một phần nhỏ bé sẽ tạo nên sức mạnh lớn, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn”, bà Hà Thị Nga bày tỏ.

Bà cũng đề nghị cử tri tiếp tục phản ánh ý kiến, giám sát hoạt động của đại biểu sau khi trúng cử để các cam kết được cụ thể hóa bằng kết quả thực tiễn.

TRAO QUÀ VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga đã trao 20 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các hộ chính sách, người có uy tín và hộ khó khăn tại xã Nậm Sỏ.

Ngay sau hội nghị, bà cùng bà Giàng Páo Mỷ và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10. Đoàn ghi nhận địa phương triển khai đúng quy định, đúng tiến độ; đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, an toàn, đúng pháp luật.

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 – kỳ vọng vào những đại biểu có tâm, có tầm, đại diện xứng đáng cho tiếng nói và quyền lợi chính đáng của nhân dân vùng cao.