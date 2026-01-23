Tiểu sử đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.
23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao.
Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 9 Ủy viên thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu chân dung 200 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Tối nay (23/1), tại Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 đồng chí lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tái đắc cử BCH Trung ương khóa XIV.
Theo chương trình Đại hội, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định, Đảng bộ Quốc hội đang tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện tư duy lập pháp và giám sát, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực hiệu quả.
Nhân Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao đổi với báo chí về những đổi mới, đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, 3 đột phá chiến lược của tỉnh là thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đột phá về nguồn nhân lực và tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Trong số Ủy viên Trung ương khóa XIV có 2 Phó Thủ tướng và 11 Bộ trưởng, Trưởng ngành tái cử.
Chiều 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bỏ phiếu kín bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều thư, điện chúc mừng từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, thể hiện sự tin tưởng vào đường lối phát triển và tương lai của đất nước.
Đại hội đã tiến hành bầu 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh là “quốc sách hàng đầu”, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.