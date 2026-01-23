Hà Nội

Tiểu sử đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chính trị

Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIV.

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định, Đảng bộ Quốc hội đang tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện tư duy lập pháp và giám sát, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực hiệu quả.