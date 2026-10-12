Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu cho khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển và đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua; đại diện một số doanh nghiệp phát biểu đưa ra những kiến nghị xác đáng, xuất phát từ thực tiễn.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, ngày 13/10/1945, giữa muôn vàn công việc cấp bách sau khi nước nhà giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương và khẳng định: sự thịnh vượng của quốc gia gắn liền với sự thịnh vượng của doanh nghiệp, Chính phủ, Nhân dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tận tâm giúp đỡ giới công thương. Tư tưởng ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, đặt nền tảng cho sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn, những đóng góp thầm lặng trong giữ chữ tín, duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước; ghi nhận sự chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội. Giá trị lâu dài của sự nghiệp kinh doanh là để lại cho đất nước thêm tiềm lực và vị thế, cho người lao động thêm tri thức và kỹ năng, cho thế hệ sau thêm cơ hội và tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu ấy phải được hiện thực hóa bằng chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể. Đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu được tin cậy, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành trong 5 năm, 10 năm tới phải thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế thị trường.

Nhấn mạnh cần nhìn thẳng vào khó khăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.

Chỉ rõ một số định hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng.

Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh. Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên dự án sớm tạo năng lực sản xuất. Liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất.

Tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Xây dựng “Chiến lược thương hiệu quốc gia” với tầm nhìn dài hạn, bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các doanh nhân lấy công nghệ, con người, quản trị làm trọng tâm, phát huy thế mạnh, kiên trì đầu tư, tạo sản phẩm có giá trị. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải góp phần nâng năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Khát vọng vươn lên phải thể hiện bằng năng lực làm chủ và kết quả thực tế. Gắn kết doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu từ đặt hàng đến ứng dụng, phát triển thị trường, tháo gỡ vướng mắc về tài chính, tài sản trí tuệ, chia sẻ lợi ích. Phát triển cơ sở thử nghiệm, kiểm định, dịch vụ dùng chung với chi phí phù hợp doanh nghiệp nhỏ.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh. Doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu, công nghệ nền tảng, gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, mở cơ hội cho doanh nghiệp trong nước. Tăng liên kết sản xuất với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Liên kết phải tạo đơn hàng, nâng kỹ năng, công nghệ và năng lực sản xuất. Nhà nước bảo đảm mua sắm công minh bạch, cạnh tranh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh về kế toán, quản trị, nền tảng số, thị trường để phát triển thành doanh nghiệp. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập và doanh nghiệp có năng lực vươn lên.

Phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, doanh nghiệp cần làm chủ khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu.

Hội nhập phải nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân cần theo sát thị trường, pháp luật, công nghệ, tận dụng hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ, thực hiện nghiêm cam kết. Các cơ quan đối ngoại, thương mại, đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, kết nối, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục kết nối thị trường, công nghệ, vốn và tri thức, góp sức phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế, gắn bó với cộng đồng. Người lao động phải hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo. Đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức, thượng tôn pháp luật; bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính, có khát vọng cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong gần 2 năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành một hệ thống các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất, để các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động có cơ hội phát triển.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”, theo đó Đảng khuyến khích các đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Nếu các nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ và chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ tạo thành một hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa đất nước bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nhất quán những định hướng, đối thoại thường xuyên, giải quyết kiến nghị kịp thời, đúng pháp luật; bảo đảm phục vụ doanh nghiệp thông suốt trong phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò tổ chức đảng, đảng viên trong đoàn kết, chăm lo người lao động, phát triển sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hiệp hội ngành nghề cần nghiên cứu, phản biện chính sách dựa trên dữ liệu, thực tiễn; nhận diện vướng mắc chung, theo dõi kiến nghị đến khi giải quyết, phản hồi trung thực kết quả; nâng chất lượng hỗ trợ quản trị, pháp luật, công nghệ, tiêu chuẩn, hội nhập và kết nối hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia; khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.

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