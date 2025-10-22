Hà Nội

Toàn cảnh biệt phủ hoa trái lúc lỉu của danh hài Vượng Râu

Toàn cảnh biệt phủ hoa trái lúc lỉu của danh hài Vượng Râu

Khán giả xuýt xoa trước cây hồng lúc lỉu quả và không gian sống xanh mát, đậm chất truyền thống của danh hài Vượng Râu.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, danh hài Vượng Râu chia sẻ hình ảnh những cành hồng trĩu quả trong khuôn biệt phủ khiến nhiều người thích thú. Ảnh: FB Nguyễn Vượng
Giống hồng đèn lồng đang vào mùa, quả vàng đều, buông rủ theo tán lá xanh mướt. Ảnh: FB Nguyễn Vượng
Một cây hồng vươn cao, phủ bóng ra ngoài tường bao. Quả mọc chi chít từ cành chính đến cành nhỏ. Ảnh: FB Nguyễn Vượng
Danh hài Vượng Râu sở hữu hai gia tài bạc tỷ: một biệt phủ 1.000m2 ở ngoại thành Hà Nội và một phủ thờ ở quê Nam Định (cũ). Ảnh: FBNV
Cả hai không gian sống của Vượng Râu đều dựng từ gỗ lim quý, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Cây bưởi trồng trước hiên nhà, quả mọc thành từng chùm lớn. Ảnh: FBNV
Vượng Râu khoe cây bơ tốt um đã cho quả. Ảnh: FB Vượng Râu
Hồ cá Koi đặt giữa tiểu cảnh với nhiều loại hoa quanh bờ như đồng tiền, cẩm tú cầu...Ảnh: FBNV
Các loại hoa đua nhau khoe sắc. Ảnh: FBNV
Góc vườn rực rỡ với hoa đủ màu vàng, đỏ. cam...Ảnh: FBNV
Khu vực thư giãn trong sân vườn. Ảnh: FBNV
Khoảng sân sau rợp bóng cây ăn trái. Ảnh: FBNV
