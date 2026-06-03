Tòa nhà văn phòng Tập đoàn KITA Group: dấu mốc của chiến lược phát triển dài hạn

Tập đoàn KITA Group triển khai Tòa nhà văn phòng tại TP HCM đã khẳng định cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Phối cảnh tòa nhà văn phòng Tập đoàn KITA Group tại TP.HCM

Dấu mốc mới trong chiến lược phát triển của KITA Group

Tọa lạc tại phường Tân Sơn Hòa, Tòa nhà văn phòng Tập đoàn KITA Group sở hữu vị trí kết nối chiến lược khi nằm trên một trong những trục giao thương sôi động của TP.HCM, thuận tiện liên kết tới Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các khu vực phát triển trọng điểm của thành phố.

Đây cũng là công trình văn phòng đầu tiên mang dấu ấn riêng của KITA Group tại TP.HCM, bước đi cho thấy định hướng đầu tư bài bản của doanh nghiệp trong việc xây dựng không gian vận hành chuyên biệt, hiện đại và đồng bộ.

Dự án được phát triển với quy mô 14 tầng nổi và 2 tầng hầm, theo định hướng kiến tạo một môi trường làm việc hiện đại, tối ưu công năng vận hành và nâng cao trải nghiệm doanh nghiệp.

Điểm nhấn của công trình đến từ hệ kiến trúc kính hiện đại cùng những đường nét mạnh mẽ, tạo nên hình khối vươn cao giữa đô thị. Không chỉ hướng tới yếu tố thẩm mỹ, thiết kế của dự án còn phản ánh tinh thần kết nối, chuyển động và tư duy phát triển dài hạn mà KITA Group theo đuổi trong giai đoạn mới.

Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm vận hành, dự án được tích hợp hệ tiện ích đồng bộ như café sân vườn, không gian xanh và Sky Bar trên tầng cao nhất với tầm nhìn panorama hướng ra nhịp sống sôi động của thành phố.

Phối cảnh khu vực café sân vườn tại Tòa nhà văn phòng KITA Group

Chiến lược phát triển không gian doanh nghiệp thế hệ mới

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng vận hành và trải nghiệm nhân sự, không gian làm việc đang dần trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Một tổ hợp văn phòng hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo ra môi trường kết nối cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tòa nhà được thiết kế mang tinh thần kết nối, chuyển động và tư duy phát triển dài hạn của KITA Group

Việc KITA Group đầu tư phát triển Tòa nhà văn phòng Tập đoàn tại TP HCM được xem là bước đi mang tính chiến lược, không chỉ phản ánh quy mô và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp, mà còn cho thấy nỗ lực từng bước hoàn thiện hệ sinh thái vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đồng bộ hơn.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng vận hành doanh nghiệp mà còn phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn trong việc xây dựng những không gian hiện đại, kết nối và thích ứng với xu hướng phát triển mới của đô thị.

“Chúng tôi kỳ vọng công trình sẽ trở thành một không gian làm việc giàu cảm hứng, nơi kết nối con người, vận hành và những giá trị phát triển lâu dài”, đại diện KITA Group chia sẻ.