Kinh doanh

Tò mò loại gỗ quý hơn vàng ròng, không ai dám trồng

Gỗ nanmu vàng quý hiếm hơn cả vàng ròng, một cây có giá bằng vài biệt phủ nhưng không ai dám trồng. 

Gỗ nanmu vàng chủ yếu sinh trưởng ở các vùng rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Trung Quốc, đặc biệt là tại Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây. Ảnh: HeYou Seeds
Cây nanmu có thể cao tới 30–40 mét, đường kính thân lớn, phải mất hàng trăm năm để trưởng thành và đạt chất lượng gỗ tốt nhất. Ảnh: People's Daily
Điểm đặc trưng nổi bật của gỗ nanmu là màu vàng tự nhiên óng ánh, càng để lâu càng sáng và bóng hơn. Ảnh: Wan-peng
Thớ gỗ mịn, thẳng, khi được đánh bóng sẽ có hiệu ứng ánh kim nhẹ, tạo cảm giác sang trọng. Ảnh: Wan-peng
Ngoài ra, gỗ còn tỏa ra mùi thơm nhẹ, thanh khiết – một hương đặc trưng giúp xua đuổi côn trùng và tạo cảm giác thư giãn. Ảnh: Wan-peng
Gỗ nanmu vàng được mệnh danh là "báu vật trong rừng" không phải vì sự khan hiếm trên thị trường gỗ mà bởi sự bí ẩn độc đáo kết cấu bên trong thân gỗ. Ảnh: Wan-peng
Mỗi cây nanmu vàng giống như một bức tranh cuộn tinh xảo của thời gian, các đường nét bên trong đan xen như những sợi tơ dệt từ vàng nên có tên là nanmu vàng. Ảnh: Taobao
Mỗi cây nanmu vàng giống như một bức tranh cuộn tinh xảo của thời gian, các đường nét bên trong đan xen như những sợi tơ dệt từ vàng nên có tên là nanmu vàng. Ảnh: Taobao
Từ xa xưa, gỗ nanmu vàng đã được sử dụng để xây dựng cung điện, đền chùa và chế tác đồ nội thất cho hoàng gia. Gỗ không cong vênh, không nứt nẻ, lại chịu được khí hậu ẩm – khô thất thường. Ảnh: Taobao
Loại gỗ này quý đến mức một cây nanmu vàng có thể được bán với giá lên tới 240 triệu NDT (hơn 800 tỷ đồng). Ảnh: CGTN
Tuy nhiên, giá cây giống nanmu vàng thấp đến mức đáng kinh ngạc, chỉ chục tệ (hơn 30.000 đồng). Những cây giống chất lượng tốt hơn cũng chỉ có giá khoảng 100 tệ (hơn 300.000 đồng). Ảnh: HeYou Seeds
Lý do là trồng nanmu vàng không dễ, chu kỳ tăng trưởng của nanmu vàng vô cùng dài. Cây nanmu vàng cần hàng thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm để đạt đến độ chín. Ảnh: People's Daily
Hơn nữa, trong chu kỳ tăng trưởng dài, người trồng có thể đối diện với nhiều sự kiện bất ngờ như thời tiết khắc nghiệt, thiên tai... Ảnh: People's Daily
Quá trình trồng cây đầy rẫy bấp bênh và rủi ro nên rất ít thương nhân sẵn sàng đầu tư trên quy mô lớn. Do đó, loại gỗ này đã hiếm lại càng hiếm hơn. Ảnh: People's Daily
Hoàng Minh (tổng hợp)
