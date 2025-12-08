Hà Nội

Bennu tiết lộ khối xây dựng sự sống khiến NASA kinh ngạc

Giải mã

Bennu tiết lộ khối xây dựng sự sống khiến NASA kinh ngạc

Một nhóm nghiên cứu từ Mỹ và Nhật Bản đã tìm thấy dạng "khối xây dựng sự sống" quan trọng trong mẫu vật thu thập từ tiểu hành tinh Bennu.

Tâm Anh (theo Mail Online, Space)
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature Geosciences, nhóm nghiên cứu Mỹ - Nhật dẫn đầu bởi phó giáo sư Yoshihiro Furukawa từ Đại học Tohoku (Nhật Bản) cho biết họ đã tìm thấy trong mẫu đá mà tàu OSIRIS-REx thả xuống Trái đất một số loại đường sinh học thiết yếu. Đó là những khối xây dựng sự sống cơ bản. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Mẫu đá trên được tàu OSIRIS-REx thu thập từ tiểu hành tinh Bennu vào năm 2020 rồi đặt trong hộp an toàn trước khi thả dù xuống bang Utah, Mỹ năm 2023. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona/Dan Gallagher.
Sau đó, mẫu vật đến từ tiểu hành tinh Bennu được chia ra cho nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế tìm hiểu sau khi hộp an toàn được mở ra trong Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ để tránh bị ô nhiễm bởi môi trường Trái đất. Ảnh: NASA.
Từ đó đến nay, những nghiên cứu về các mẫu vật được lấy từ tiểu hành tinh Bennu cho thấy chúng chứa các hợp chất hữu cơ hòa tan, bao gồm axit amin, amin, axit carboxylic, aldehyde, nucleobase, hydrocacbon thơm đa vòng và hỗn hợp đa dạng các phân tử hòa tan bao gồm carbon, hydro, nitơ, oxy và lưu huỳnh. Ảnh: NASA.
Trong nghiên cứu mới công bố, nhóm chuyên gia có khám phá quan trọng là đường sinh học trong mẫu vật thu thập từ tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã tìm thấy đường ribose 5 nguyên tử carbon (đường RNA). Bên cạnh đó, họ cũng ghi nhận một loại chất nền trao đổi chất lần đầu tiên ghi nhận trong mẫu vật ngoài Trái đất là glucose 6 nguyên tử carbon. Ảnh: Public domain image by NASA/Erika Blumenfeld and Joseph Aebersoldopens in a new window via NASA Image and Video Library.
Mặc dù 2 loại đường trên không phải là bằng chứng trực tiếp của một sinh vật sống nhưng sự tồn tại của chúng bổ sung cho các phát hiện trước đó về axit amin, nucleobase và axit carboxylic trong các mẫu vật lấy từ Bennu. Chúng là những "viên gạch" quan trọng để xây dựng nên các tế bào sống. Ảnh: Public domain image by NASA/Goddard/University of Arizonaopens in a new window.
Đối với sự sống trên Trái đất, đường ribose là thành phần chính cấu tạo nên RNA. Tuy nhiên, các chuyên gia không tìm thấy đường sinh học deoxyribose - thành phần chính của DNA trong mẫu vật nghiên cứu. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Từ đây, các chuyên gia càng tin vào giả thuyết cho rằng, trong môi trường sơ khai của hệ Mặt trời, sự sống ban đầu được xây dựng trên nền tảng RNA thay vì DNA như nhiều người nghĩ. Ảnh: NASA.
Khám phá mới về tiểu hành tinh Bennu cung cấp thông tin quan trọng giúp chứng minh các thành phần quan trọng để tạo nên sự sống đã tồn tại phổ biến trong hệ Mặt Trời từ thuở sơ khai. Chỉ cần có một nơi phù hợp để ươm mầm sự sống như ở Trái đất, thậm chí là sao Hỏa, một thế giới sự sống sẽ được hình thành. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab/Jonathan North.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
