Tìm thấy thuyền độc mộc thời Đồ Sắt sớm nguyên vẹn khó tin

Việc tìm thấy chiếc xuồng 2.500 năm tuổi được bảo quản cực kỳ tốt dưới hồ Thụy Sĩ giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Việt Hương đăng ảnh gợi cảm đón sinh nhật tháng 10. Mỹ Tâm phấn khích khi biểu diễn trong vòng tay khán giả Hà Nội ngày Trung thu.
Nga đã giành quyền kiểm soát Nikanorivka, nới lỏng "gọng kìm" ở Pokrovsk; chuyên gia Ukraine tố cáo tướng Syrskyi đưa tin sai lệch về tình hình chiến trường.
Công viên quốc gia Banff ở Canada là một trong những “thiên đường” thiên nhiên tráng lệ nhất thế giới, nơi hội tụ sông băng, hồ ngọc và rừng thông nguyên sơ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/10, Thiên Bình kiếm được tiền nên chú ý tích lũy. Cự Giải bận rộn nhưng mọi chuyện đều khá thuận lợi, suôn sẻ.
Chiếc BMW 325i E46 được một người mê xe tại Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ cùng hơn 4 năm phục dựng trở về nguyên bản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
"Nữ tiếp viên trưởng đẹp nhất Việt Nam" Tôn Nữ Nam Phương mới đây chia sẻ những dòng cảm xúc và hình ảnh hồi nhớ về những mùa Trung thu đã qua.
Raul John Aju, thiếu niên Ấn Độ 16 tuổi, gây chú ý khi sáng lập startup AI riêng, phát triển công cụ công nghệ và tuyển chính cha mình làm nhân viên.
Nga nâng cấp pháo tự hành 2S19M2 với loại giáp lồng mới để chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine.
Ẩn mình dưới chân đồi Ashland, Oregon (Mỹ), Shining Hand Ranch là ngôi nhà kỳ quái được thiết kế tỉ mỉ đến mức tựa như chốn hoàng gia.
Diện bộ sưu tập dạ hội mới của NTK Tommy Nguyễn, Lê Tuyền – Người đẹp Hình thể Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 hút ánh nhìn với vóc dáng gợi cảm.
Lê Huyền Diệu, cô nàng được mệnh danh là "Rosé Việt Nam" với nhan sắc chuẩn idol, vừa khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tung ra loạt ảnh bikini táo bạo.
Loạt ảnh đón Trung thu của Hằng Túi với loạt concept khác nhau đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Sau Rằm tháng 8 âm lịch, vận khí xoay chiều mạnh mẽ, mang đến cơ hội đổi đời cho hai con giáp, song có một tuổi phải kiềm chế kẻo rơi vào xui xẻo.
Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu ghi dấu với tài trị quốc nhưng đồng thời cũng khiến hậu thế nhớ tới là bậc quân vương ham chơi, ngông cuồng, có những sở thích "lạ".
Viên đá nhỏ khắc hình tàu Viking này có thể là bức tranh cổ nhất từng được tìm thấy ở Iceland, các chuyên gia khảo cổ nhận định.
Robot Charlotte của hai công ty Úc có thể in 3D một ngôi nhà chỉ trong một đêm và được kỳ vọng sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng trong tương lai gần.
Một chiếc lông vũ của loài chim Huia đã tuyệt chủng ở New Zealand gây xôn xao dư luận khi được bán với giá khủng, khoảng 726 triệu đồng.
Siversk được dự đoán là sẽ bị Nga tấn công từ năm 2022, nhưng vẫn bị đóng băng; nhưng sau nhiều lần bị trì hoãn, Nga bắt đầu tạo thế bao vây thành phố này.
5 mũi xác minh do 5 Phó giám đốc Công an Đồng Nai phụ trách với 15 tổ công tác gồm hơn 500 cán bộ, chiến sĩ điều tra truy bắt nghi phạm sát hại 3 người.
Một nhóm nhà nhân chủng học và nhà khoa học thực phẩm đã sử dụng công thức lên men hàng ngàn tuổi để làm "sữa chua kiến".