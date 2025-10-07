Hà Nội

Tìm thấy thuyền độc mộc thời Đồ Sắt sớm nguyên vẹn khó tin

Việc tìm thấy chiếc xuồng 2.500 năm tuổi được bảo quản cực kỳ tốt dưới hồ Thụy Sĩ giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một chiếc thuyền độc mộc được bảo quản khá tốt từ Thời Kỳ Đồ Sắt Sớm ở Hồ Neuchâtel, phía tây Thụy Sĩ. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một chiếc thuyền độc mộc được bảo quản khá tốt từ Thời Kỳ Đồ Sắt Sớm ở Hồ Neuchâtel, phía tây Thụy Sĩ. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Theo Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud, chiếc xuồng độc mộc này dài 13 mét, nằm ở độ sâu 3,5 mét ở bờ phía bắc của Hồ Neuchâtel. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Theo Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud, chiếc xuồng độc mộc này dài 13 mét, nằm ở độ sâu 3,5 mét ở bờ phía bắc của Hồ Neuchâtel. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Loại xuồng này đặc biệt lớn, nó chủ yếu được người xưa sử dụng để vận chuyển hàng hóa và người hoặc dùng để đánh cá. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Loại xuồng này đặc biệt lớn, nó chủ yếu được người xưa sử dụng để vận chuyển hàng hóa và người hoặc dùng để đánh cá. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Phân tích cacbon phóng xạ cho thấy, chiếc xuồng này có niên đại vào khoảng năm 750 đến năm 520 Trước Công Nguyên. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Phân tích cacbon phóng xạ cho thấy, chiếc xuồng này có niên đại vào khoảng năm 750 đến năm 520 Trước Công Nguyên. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Nhà khảo cổ học Nicole Pousaz của bang cho biết tại buổi họp báo: "Đây là một trong số rất ít những chiếc xuồng Thời Kỳ Đồ Sắt Sớm ở Thụy Sĩ được bảo tồn gần như nguyên vẹn". Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Nhà khảo cổ học Nicole Pousaz của bang cho biết tại buổi họp báo: "Đây là một trong số rất ít những chiếc xuồng Thời Kỳ Đồ Sắt Sớm ở Thụy Sĩ được bảo tồn gần như nguyên vẹn". Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Chiếc xuồng hiện đã được chuyển đến phòng thí nghiệm khảo cổ để phân tích chuyên sâu. Các nhà khảo cổ học đang xem xét nó để tìm hiểu xem nó chứa đựng những manh mối gì về cuộc sống thời đó cách đây 2.500 năm trước. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
Chiếc xuồng hiện đã được chuyển đến phòng thí nghiệm khảo cổ để phân tích chuyên sâu. Các nhà khảo cổ học đang xem xét nó để tìm hiểu xem nó chứa đựng những manh mối gì về cuộc sống thời đó cách đây 2.500 năm trước. Ảnh: @ Sở Khảo Cổ Học Bang Vaud.
