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Xã hội

Tìm thấy thi thể ngư dân còn lại trong vụ chìm tàu cá ở Hà Tĩnh

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T tại khu vực tàu cá bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.

Hạo Nhiên

Ngày 31/10, thông tin từ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 10h10’ ngày 31/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T tại khu vực tàu cá bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh.

Được biết, tàu cá HT-90377-TS bị chìm khi cách bờ 2 hải lý, ở độ sâu chừng 15m. Những ngày qua, thời tiết trên biển có mưa to, sóng lớn, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên biển.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu khi đang hành nghề trên biển đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm.

Tại thời điểm bị chìm, trên thuyền có 5 ngư dân. 3 ngư dân may mắn được ứng cứu kịp thời, 2 người mất tích.

Theo đó, danh tính 2 ngư dân mất tích được xác định là ông N.V.T (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Đến chiều 28/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.V.H tại khu vực tàu chìm.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN
#Tàu cá #ngư dân #Hà Tĩnh #biển Thiên Cầm #chìm tàu #tử vong

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