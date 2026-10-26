Ứng cứu kịp thời 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang hành nghề trên biển, tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh không may bị vỡ van nước rồi chìm xuống biển, 3 thuyền viên gặp nạn được ứng cứu kịp thời.

Trước đó, vào khoảng 13h45’ ngày 26/10, tàu cá số hiệu HT-90320TS có 3 thuyền viên, do ngư dân Dương Xuân T. (SN 1999, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ, bị mất kết nối giám sát hành trình (VMS).

Nhận được thông tin, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) đã liên hệ gia đình và chính quyền địa phương để nắm bắt sự việc, phối hợp hỗ trợ.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ gia đình ngư dân Dương Xuân Tinh, tàu cá HT-90320TS gặp sự cố vỡ van nước. Dù chủ phương tiện cùng các ngư dân trên tàu đã cố gắng xử lý nhưng bất thành. Nước tràn vào khiến tàu cá bị chìm lúc khoảng 16h cùng ngày.

Được biết, tàu bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, cách bờ khoảng 27 hải lý. Trước thời điểm tàu bị chìm hoàn toàn, 3 ngư dân đã kịp rời tàu.

Phát hiện sự việc, một ghe đánh cá gần đó đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt các ngư dân gặp nạn.

Hiện, 3 ngư dân đang trên đường vào bờ, tình trạng sức khỏe ổn định.