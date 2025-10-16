Hà Nội

Tiktoker Wyn Anh đẹp như tranh vẽ khi check-in ở 'Thụy Sĩ của phương Đông'

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp như tranh vẽ của Wyn Anh cùng thiên nhiên tuyệt đẹp của Kanas đã mang đến một bộ ảnh "sống ảo" làm say lòng người.

Trầm Phương
Mới đây, bộ ảnh check-in tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kanas, Tân Cương của Tiktoker Wyn Anh đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xao xuyến. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, bộ ảnh check-in tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kanas, Tân Cương của Tiktoker Wyn Anh đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xao xuyến. (Ảnh: IGNV)
Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ được mệnh danh là “Thụy Sĩ của phương Đông”, vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn của cô nàng nổi bật như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ được mệnh danh là "Thụy Sĩ của phương Đông", vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn của cô nàng nổi bật như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh đã chọn một phong cách vô cùng ấn tượng và hài hòa với bối cảnh mùa thu lãng mạn của Kanas. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh đã chọn một phong cách vô cùng ấn tượng và hài hòa với bối cảnh mùa thu lãng mạn của Kanas. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, cô diện chiếc váy maxi màu hồng nhạt, với họa tiết hoa tinh tế và phom dáng bồng bềnh, cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, cô diện chiếc váy maxi màu hồng nhạt, với họa tiết hoa tinh tế và phom dáng bồng bềnh, cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế kiểu corset ôm sát ở phần thân trên, kết hợp với dây áo mảnh và chi tiết ren trắng, tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế kiểu corset ôm sát ở phần thân trên, kết hợp với dây áo mảnh và chi tiết ren trắng, tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc khăn trùm đầu màu trắng, có độ rủ nhẹ, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn và cổ tích cho tổng thể trang phục, hoàn toàn ăn khớp với không gian thơ mộng nơi đây. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc khăn trùm đầu màu trắng, có độ rủ nhẹ, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn và cổ tích cho tổng thể trang phục, hoàn toàn ăn khớp với không gian thơ mộng nơi đây. (Ảnh: IGNV)
Làn nước xanh ngọc bích, những đỉnh núi phủ tuyết trắng và sắc vàng rực rỡ của rừng cây mùa thu đã trở thành phông nền hoàn hảo, tôn lên nhan sắc và phong cách thời trang tinh tế của Wyn Anh. (Ảnh: IGNV)
Làn nước xanh ngọc bích, những đỉnh núi phủ tuyết trắng và sắc vàng rực rỡ của rừng cây mùa thu đã trở thành phông nền hoàn hảo, tôn lên nhan sắc và phong cách thời trang tinh tế của Wyn Anh. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh đã chọn đúng thời điểm vàng để khám phá Kanas (Hồ Kanas nằm ở huyện Burqin, địa khu Altay, phía Bắc Tân Cương, Trung Quốc). Khu vực này được ca ngợi là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất châu Á, và danh xưng “Thụy Sĩ của phương Đông” hoàn toàn xứng đáng với cảnh sắc nơi đây. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh đã chọn đúng thời điểm vàng để khám phá Kanas (Hồ Kanas nằm ở huyện Burqin, địa khu Altay, phía Bắc Tân Cương, Trung Quốc). Khu vực này được ca ngợi là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất châu Á, và danh xưng "Thụy Sĩ của phương Đông" hoàn toàn xứng đáng với cảnh sắc nơi đây. (Ảnh: IGNV)
Khung cảnh núi cao, hồ nước, thảo nguyên rộng lớn và rừng cây bạt ngàn tạo nên một không gian tách biệt, yên bình. (Ảnh: IGNV)
Khung cảnh núi cao, hồ nước, thảo nguyên rộng lớn và rừng cây bạt ngàn tạo nên một không gian tách biệt, yên bình. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô nàng cũng chia sẻ những khoảnh khắc thơ mộng khi check-in bên khung cảnh núi tuyết bắt đầu điểm trắng trên các đỉnh cao ở Altay, tạo nên sự tương phản ngoạn mục với thảm thực vật phía dưới. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô nàng cũng chia sẻ những khoảnh khắc thơ mộng khi check-in bên khung cảnh núi tuyết bắt đầu điểm trắng trên các đỉnh cao ở Altay, tạo nên sự tương phản ngoạn mục với thảm thực vật phía dưới. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
