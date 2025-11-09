Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Visual trẻ trung của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Visual trẻ trung của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu thu hút sự chú ý với vẻ đẹp không tuổi và chân dài quyến rũ trong những lần xuất hiện gần đây.

Thiên Anh
Trên mạng xã hội, bà Mai Đoàn - mẹ ruột của nàng WAG Doãn Hải My, đồng thời là mẹ vợ của tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu, đang khiến dân tình chú ý trước loạt ảnh mới nhất.
Trên mạng xã hội, bà Mai Đoàn - mẹ ruột của nàng WAG Doãn Hải My, đồng thời là mẹ vợ của tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu, đang khiến dân tình chú ý trước loạt ảnh mới nhất.
Vốn nổi tiếng là người phụ nữ có gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại, lần xuất hiện này của bà Mai Đoàn khiến ai nấy đều phải thừa nhận: "Đúng là gen trội nhà Hải My không đùa được đâu!".
Vốn nổi tiếng là người phụ nữ có gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại, lần xuất hiện này của bà Mai Đoàn khiến ai nấy đều phải thừa nhận: "Đúng là gen trội nhà Hải My không đùa được đâu!".
Trong khung hình cùng bạn bè tận hưởng mùa thu Hà Nội, bà Mai Đoàn khiến dân tình ngẩn ngơ với phong thái sang chảnh, quyến rũ. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện đầm ôm body màu tối, tôn trọn vóc dáng cân đối và đôi chân dài miên man.
Trong khung hình cùng bạn bè tận hưởng mùa thu Hà Nội, bà Mai Đoàn khiến dân tình ngẩn ngơ với phong thái sang chảnh, quyến rũ. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện đầm ôm body màu tối, tôn trọn vóc dáng cân đối và đôi chân dài miên man.
Mái tóc ngắn cá tính, kính đen và phong thái tự tin giúp bà Mai Đoàn toát lên thần thái của một quý cô thành thị hiện đại, vừa gợi cảm vừa "chất".
Mái tóc ngắn cá tính, kính đen và phong thái tự tin giúp bà Mai Đoàn toát lên thần thái của một quý cô thành thị hiện đại, vừa gợi cảm vừa "chất".
Chỉ riêng đường nét và khí chất thôi cũng đủ khiến bức ảnh bà Mai Đoàn gây xôn xao.
Chỉ riêng đường nét và khí chất thôi cũng đủ khiến bức ảnh bà Mai Đoàn gây xôn xao.
Từ khi gả con gái cho tuyển thủ Đoàn Văn Hậu, bà Mai Đoàn thường xuyên khiến dân mạng phải trầm trồ vì visual quá trẻ trung, nhất là khi bà sánh bước bên con gái cưng - Doãn Hải My. Diện áo sơ mi trắng croptop, quần short jeans cạp cao và đôi cao gót thanh mảnh, bà khoe khéo đôi chân thon dài - "cặp kiếm Nhật" trứ danh.
Từ khi gả con gái cho tuyển thủ Đoàn Văn Hậu, bà Mai Đoàn thường xuyên khiến dân mạng phải trầm trồ vì visual quá trẻ trung, nhất là khi bà sánh bước bên con gái cưng - Doãn Hải My. Diện áo sơ mi trắng croptop, quần short jeans cạp cao và đôi cao gót thanh mảnh, bà khoe khéo đôi chân thon dài - "cặp kiếm Nhật" trứ danh.
Bình luận dưới bài đăng, netizen liên tục để lại những lời khen có cánh: "Nhìn mẹ mà tưởng chị gái của Doãn Hải My luôn đó!", "Đúng là nhan sắc và dáng vóc di truyền, đôi chân dài của Hải My giờ có lời giải rồi!", "Gen nhà này đỉnh thật"...
Bình luận dưới bài đăng, netizen liên tục để lại những lời khen có cánh: "Nhìn mẹ mà tưởng chị gái của Doãn Hải My luôn đó!", "Đúng là nhan sắc và dáng vóc di truyền, đôi chân dài của Hải My giờ có lời giải rồi!", "Gen nhà này đỉnh thật"...
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, bà Mai Đoàn còn khiến dân mạng ngưỡng mộ bởi phong cách sống hiện đại, yêu bản thân và chăm chút ngoại hình.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, bà Mai Đoàn còn khiến dân mạng ngưỡng mộ bởi phong cách sống hiện đại, yêu bản thân và chăm chút ngoại hình.
Giữa dàn phụ huynh của các nàng WAGs Việt, mẹ Doãn Hải My đúng chuẩn "visual mẹ vợ hot nhất làng bóng đá" - sang, đẹp, khí chất và luôn biết cách khiến người khác phải ngoái nhìn.
Giữa dàn phụ huynh của các nàng WAGs Việt, mẹ Doãn Hải My đúng chuẩn "visual mẹ vợ hot nhất làng bóng đá" - sang, đẹp, khí chất và luôn biết cách khiến người khác phải ngoái nhìn.
Visual trẻ đẹp của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu.
Visual trẻ đẹp của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu.
Thiên Anh
#Vẻ đẹp không tuổi của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu #Hình ảnh mẹ vợ trẻ trung #Chân dài quyến rũ của mẹ vợ #Ấn tượng về mẹ vợ Đoàn Văn Hậu #Xuất hiện gần đây của mẹ vợ #Đoàn Văn Hậu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT