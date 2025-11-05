Hà Nội

Tiết lộ sốc về 5 kho chứa vàng lớn nhất của nhân loại

Kho tri thức

Những hầm chứa vàng khổng lồ trên thế giới không chỉ thể hiện sức mạnh kinh tế mà còn là minh chứng cho nghệ thuật bảo mật tuyệt đối của nhân loại.

T.B (tổng hợp)
1. Fed New York – Trái tim vàng của thế giới tài chính. Kho vàng của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) đặt sâu 24 m dưới lòng đất tại số 33 Liberty Street, khu tài chính Manhattan. Nơi đây cất giữ khoảng 6.331 tấn vàng, tương đương hơn 507.000 thỏi. Ảnh: Pinterest.
1. Fed New York – Trái tim vàng của thế giới tài chính. Kho vàng của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) đặt sâu 24 m dưới lòng đất tại số 33 Liberty Street, khu tài chính Manhattan. Nơi đây cất giữ khoảng 6.331 tấn vàng, tương đương hơn 507.000 thỏi. Ảnh: Pinterest.
Số vàng này thuộc sở hữu của nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế.Fed chỉ đóng vai trò lưu ký, không được phép can thiệp vào tài sản. Hệ thống bảo mật yêu cầu ba người có mặt cùng lúc mỗi khi di chuyển vàng, đảm bảo mức an toàn tuyệt đối. Ảnh: Pinterest.
Số vàng này thuộc sở hữu của nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế.Fed chỉ đóng vai trò lưu ký, không được phép can thiệp vào tài sản. Hệ thống bảo mật yêu cầu ba người có mặt cùng lúc mỗi khi di chuyển vàng, đảm bảo mức an toàn tuyệt đối. Ảnh: Pinterest.
2. Ngân hàng Trung ương Anh – Hầm vàng sâu dưới lòng London. Dưới phố Threadneedle sầm uất là hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Anh, lưu giữ hơn 400.000 thỏi vàng nặng tổng cộng 5.000 tấn. Ảnh: Pinterest.
2. Ngân hàng Trung ương Anh – Hầm vàng sâu dưới lòng London. Dưới phố Threadneedle sầm uất là hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Anh, lưu giữ hơn 400.000 thỏi vàng nặng tổng cộng 5.000 tấn. Ảnh: Pinterest.
Các kho được xây từ thập niên 1930, có tường chống bom và khóa mở bằng ba chìa dài 30 cm cùng hệ thống nhận dạng giọng nói. Ngân hàng Trung ương Anh chỉ sở hữu hai thỏi vàng, phần còn lại thuộc về Bộ Tài chính Anh, các ngân hàng trung ương và doanh nghiệp quốc tế. Ảnh: Pinterest.
Các kho được xây từ thập niên 1930, có tường chống bom và khóa mở bằng ba chìa dài 30 cm cùng hệ thống nhận dạng giọng nói. Ngân hàng Trung ương Anh chỉ sở hữu hai thỏi vàng, phần còn lại thuộc về Bộ Tài chính Anh, các ngân hàng trung ương và doanh nghiệp quốc tế. Ảnh: Pinterest.
3. Fort Knox – Pháo đài vàng bất khả xâm phạm của Mỹ. Tọa lạc ở Kentucky, Fort Knox được xây năm 1936 và là biểu tượng cho an ninh tuyệt đối, với cấu trúc gồm hơn 16.000 feet khối đá granite, 4.200 yard khối bê tông và 1.400 tấn thép. Ảnh: Pinterest.
3. Fort Knox – Pháo đài vàng bất khả xâm phạm của Mỹ. Tọa lạc ở Kentucky, Fort Knox được xây năm 1936 và là biểu tượng cho an ninh tuyệt đối, với cấu trúc gồm hơn 16.000 feet khối đá granite, 4.200 yard khối bê tông và 1.400 tấn thép. Ảnh: Pinterest.
Hơn 4.581 tấn vàng – tương đương hơn 147 triệu ounce – được cất giữ bên trong cơ sở này. Từ thập niên 1930 đến nay, chỉ một số mẫu nhỏ được lấy ra phục vụ kiểm toán; không ai biết chính xác nội thất thật sự của pháo đài vàng này. Ảnh: Pinterest.
Hơn 4.581 tấn vàng – tương đương hơn 147 triệu ounce – được cất giữ bên trong cơ sở này. Từ thập niên 1930 đến nay, chỉ một số mẫu nhỏ được lấy ra phục vụ kiểm toán; không ai biết chính xác nội thất thật sự của pháo đài vàng này. Ảnh: Pinterest.
4. Ngân hàng Trung ương Đức – Từ chiến tranh đến hành trình hồi hương vàng. Với 3.350 tấn vàng, Đức là một trong những quốc gia sở hữu dự trữ vàng lớn nhất. Số vàng này được phân tán tại bốn nơi: Frankfurt, New York, London và Paris. Ảnh: Pinterest.
4. Ngân hàng Trung ương Đức – Từ chiến tranh đến hành trình hồi hương vàng. Với 3.350 tấn vàng, Đức là một trong những quốc gia sở hữu dự trữ vàng lớn nhất. Số vàng này được phân tán tại bốn nơi: Frankfurt, New York, London và Paris. Ảnh: Pinterest.
Từ năm 2013, Ngân hàng Trung ương Đức bắt đầu chiến dịch hồi hương vàng, đưa hơn 50% về nước vào năm 2017. Hiện, phần lớn vàng Đức nằm trong hầm của chi nhánh Frankfurt, được bảo vệ bằng công nghệ hiện đại và quy trình giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
Từ năm 2013, Ngân hàng Trung ương Đức bắt đầu chiến dịch hồi hương vàng, đưa hơn 50% về nước vào năm 2017. Hiện, phần lớn vàng Đức nằm trong hầm của chi nhánh Frankfurt, được bảo vệ bằng công nghệ hiện đại và quy trình giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
5. Hầm vàng giữa lòng Paris. Hơn 2.437 tấn vàng của Pháp đang được cất giữ trong hầm ngầm Souterraine, sâu 27 m dưới trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp tại Paris. Hầm này từng nhận Giải thưởng Kiến trúc Ngầm Quốc tế năm 1940. Ảnh: Pinterest.
5. Hầm vàng giữa lòng Paris. Hơn 2.437 tấn vàng của Pháp đang được cất giữ trong hầm ngầm Souterraine, sâu 27 m dưới trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp tại Paris. Hầm này từng nhận Giải thưởng Kiến trúc Ngầm Quốc tế năm 1940. Ảnh: Pinterest.
Ngoài dự trữ quốc gia, Ngân hàng Trung ương Pháp còn lưu ký vàng cho nhiều tổ chức quốc tế. Tổng lượng vàng thế giới từng được ước tính chỉ khoảng 180.000 tấn – con số mà hầm Souterraine hoàn toàn có thể chứa trọn. Ảnh: Pinterest.
Ngoài dự trữ quốc gia, Ngân hàng Trung ương Pháp còn lưu ký vàng cho nhiều tổ chức quốc tế. Tổng lượng vàng thế giới từng được ước tính chỉ khoảng 180.000 tấn – con số mà hầm Souterraine hoàn toàn có thể chứa trọn. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
