Tiếp xúc ánh sáng mạnh vào ban đêm nguy cơ gây đau tim

Nghiên cứu mới cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders (Úc) đã phát hiện ra mối liên hệ đáng lo ngại này sau khi phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 89.000 người trên khắp Vương quốc Anh. Độ tuổi trung bình là 62,4 ± 7,8 và 56,9% là nữ. Những người tham gia được theo dõi trong khoảng 10 năm bằng các thiết bị đeo cổ tay, ghi lại hơn 13 triệu giờ tiếp xúc ánh sáng trong suốt khoảng thời gian này.

Mô hình hóa mối nguy liên kết các phần trăm tiếp xúc với ánh sáng ban ngày và ban đêm với các chẩn đoán mới về bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim, suy tim, rung nhĩ và đột quỵ được ghi lại trong hồ sơ của Dịch vụ Y tế Quốc gia của Mỹ đến tháng 11 năm 2022. Các mô hình được điều chỉnh theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, chu kỳ quang hợp, biến số kinh tế xã hội, yếu tố lối sống, số liệu về giấc ngủ, yếu tố rủi ro lâm sàng và điểm đa gen.

Ảnh minh hoạ/Internet

Ánh sáng ban đêm sáng hơn cho thấy mối liên hệ giữa liều lượng và đáp ứng với nguy cơ cao hơn. Những người tham gia được phân loại về mức độ tiếp xúc với ánh sáng ban đêm có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn 23–32%, nhồi máu cơ tim cao hơn 42–47%, suy tim cao hơn 45–56%, rung nhĩ cao hơn 28–32% và đột quỵ cao hơn 28–30% so với những người khác.

Những nguy cơ này vẫn ở mức đáng kể ngay cả khi đã tính đến các yếu tố khác, bao gồm hoạt động thể chất, di truyền và dinh dưỡng.

Tiến sĩ Daniel Windred, tác giả chính và là Nghiên cứu viên tại Đại học Flinders, cho biết: “Đây là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên cho thấy chỉ riêng việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm đã là một yếu tố nguy cơ mạnh mẽ và độc lập đối với các bệnh tim mạch”.

“Việc làm rối loạn đồng hồ sinh học nội tại của cơ thể bằng cách liên tục tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm - khi bình thường đáng ra phải là bóng tối - sẽ khiến bạn có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề tim nghiêm trọng”.

“May mắn thay, chúng ta có thể kiểm soát phần nào việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm. Bằng cách sử dụng rèm chắn sáng, giảm độ sáng của đèn và tránh sử dụng màn hình trước khi ngủ, chúng ta có thể giúp giảm các rủi ro sức khỏe liên quan đến ánh sáng ban đêm”.

Chuyên gia khuyến cáo không dùng điện thoại trên giường ngủ. Ảnh minh họa: Pexels

Trước kết quả của nghiên cứu mới, nhiều nhà khoa học hiện tin rằng việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm cũng nên được xem là một yếu tố nguy cơ tương tự. Nhóm nghiên cứu tại Úc hiện đang kêu gọi thực hiện thêm nhiều nghiên cứu về các hướng dẫn chiếu sáng cho nhà ở, bệnh viện và thành phố.

Phó Giáo sư Andrew Phillips, đồng tác giả chính, chia sẻ thêm: “Những thói quen hằng ngày như lướt điện thoại trên giường, ngủ quên khi TV hoặc đèn phòng vẫn bật có thể khiến bạn tiếp xúc với mức độ ánh sáng tiềm ẩn nguy hiểm”.