Sống Khỏe

Phụ nữ mãn kinh, nguy cơ bệnh tim mạch

Nhiều phụ nữ bị đột quỵ nhẹ hoặc thiếu máu não thoáng qua mà không hề biết nguyên nhân sâu xa chính là thiếu hụt nội tiết tố.

Thúy Nga

ThS.BSNT Mai Hoa, chuyên gia tim mạch cho biết, phụ nữ khi bước vào giai đoạn mãn kinh thường lo sợ tiểu đường, mỡ máu, mất ngủ, hay bốc hỏa, trí nhớ kém. Nhưng có một căn bệnh âm thầm và nguy hiểm hơn tất cả đó chính là bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ sau 50 tuổi, thậm chí cao hơn cả ung thư.

Vì sao phụ nữ mãn kinh dễ mắc bệnh tim mạch hơn đàn ông?

Trước tuổi 45–50, phụ nữ ít gặp bệnh tim mạch hơn nhờ hormone estrogen – loại hormone có vai trò: Giữ mạch máu mềm mại, đàn hồi tốt; Tăng “cholesterol tốt” và giảm “cholesterol xấu”; Ổn định huyết áp và hỗ trợ gan chuyển hóa chất béo.

Nhưng khi bước vào giai đoạn mãn kinh, estrogen giảm mạnh, khiến: Mạch máu mất tính đàn hồi dẫn đến dễ xơ vữa, tắc nghẽn; Huyết áp tăng cao đột ngột; Mỡ máu và đường huyết tăng nhanh; Dễ hình thành cục máu đông dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ

Nhiều phụ nữ bị “đột quỵ nhẹ” hoặc “thiếu máu não thoáng qua” mà không hề biết nguyên nhân sâu xa chính là thiếu hụt nội tiết tố.

man-kinh.jpg
Mãn kinh dễ mắc bệnh tim mạch - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh tim mạch ở phụ nữ mãn kinh

Khác với nam giới, phụ nữ ít khi đau thắt ngực dữ dội. Thay vào đó, các triệu chứng thường âm thầm hơn:

- Hay mệt mỏi, hụt hơi khi leo cầu thang.

- Tim đập nhanh, hồi hộp hoặc choáng váng nhẹ.

- Mất ngủ, lo lắng, dễ cáu gắt.

- Chân tay lạnh, tê bì hoặc phù nhẹ.

- Tăng cân vùng bụng dù ăn uống bình thường.

Nhiều người nhầm tưởng đó là “biểu hiện bình thường của tuổi mãn kinh”, nên bỏ qua cơ hội phát hiện sớm.

Phòng bệnh từ sớm – bí quyết bảo vệ trái tim phụ nữ

Phòng ngừa luôn tốt hơn điều trị. Để giữ trái tim khỏe mạnh, phụ nữ sau 40 tuổi cần chú ý những điều sau:

Ăn ít đường – ít tinh bột tinh chế: Hãy thay bằng rau củ, chất béo tốt và protein thật như cá, trứng, thịt, quả bơ, dầu ô-liu…

Bổ sung Omega-3 mỗi ngày: Omega-3 có khả năng giảm viêm mạch máu, hạ triglyceride, ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Duy trì nội tiết tố nữ tự nhiên: Estrogen không chỉ giúp da đẹp, dáng thon mà còn bảo vệ tim và não bộ. Phụ nữ có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết bằng isoflavone từ đậu nành, maca tự nhiên, kết hợp ngủ sớm và giảm căng thẳng.

Vận động nhẹ mỗi ngày: Không cần tập nặng. Chỉ cần đi bộ nhanh 30 phút, yoga hoặc bơi lội 3–5 buổi/tuần đã giúp tăng lưu thông máu, ổn định nhịp tim và giữ tinh thần thư thái.

Khám sức khỏe định kỳ: Đo huyết áp, mỡ máu, đường huyết, chức năng thận và điện tim đồ ít nhất 1–2 lần/năm để phát hiện sớm bất thường.

Sau mãn kinh, cơ thể phụ nữ giống như một khu vườn thiếu mưa. Nếu không chăm lại bằng dinh dưỡng, vận động và nội tiết, cây cối sẽ khô héo dần.

