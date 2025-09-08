Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thúy Diễm U40 lột xác trẻ trung, visual hack tuổi ngỡ thiếu nữ

Giải trí

Thúy Diễm U40 lột xác trẻ trung, visual hack tuổi ngỡ thiếu nữ

Thúy Diễm xuất hiện với diện mạo tươi tắn, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Ở tuổi 39, cô khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc và thần thái "lão hoá ngược".

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt hình ảnh mới nhất, Thúy Diễm chọn phong cách trang điểm tone hồng nhẹ nhàng, kết hợp kiểu tóc mái bằng mang lại cảm giác năng động, ngọt ngào.
Trong loạt hình ảnh mới nhất, Thúy Diễm chọn phong cách trang điểm tone hồng nhẹ nhàng, kết hợp kiểu tóc mái bằng mang lại cảm giác năng động, ngọt ngào.
Lối make up này không chỉ giúp gương mặt thêm rạng rỡ mà còn khiến nữ diễn viên trông như “hack tuổi” ngoạn mục.
Lối make up này không chỉ giúp gương mặt thêm rạng rỡ mà còn khiến nữ diễn viên trông như “hack tuổi” ngoạn mục.
Thúy Diễm diện một chiếc đầm chiết eo tinh tế, khéo léo tôn lên vòng eo gọn gàng cùng bờ vai quyến rũ.
Thúy Diễm diện một chiếc đầm chiết eo tinh tế, khéo léo tôn lên vòng eo gọn gàng cùng bờ vai quyến rũ.
Thiết kế vừa đủ sang trọng, vừa nữ tính đã góp phần làm nổi bật nhan sắc và thần thái tự tin của cô.
Thiết kế vừa đủ sang trọng, vừa nữ tính đã góp phần làm nổi bật nhan sắc và thần thái tự tin của cô.
Kiểu tóc và lớp trang điểm đồng điệu càng khiến diện mạo của Thúy Diễm thêm hoàn hảo, được cư dân mạng hết lời khen ngợi.
Kiểu tóc và lớp trang điểm đồng điệu càng khiến diện mạo của Thúy Diễm thêm hoàn hảo, được cư dân mạng hết lời khen ngợi.
Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi biết nữ diễn viên đã 39 tuổi, bởi hình ảnh của cô hiện tại được so sánh với thiếu nữ tuổi 18.
Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi biết nữ diễn viên đã 39 tuổi, bởi hình ảnh của cô hiện tại được so sánh với thiếu nữ tuổi 18.
Từ gương mặt, làn da cho đến vóc dáng của Thuý Diễm, tất cả đều toát lên vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Từ gương mặt, làn da cho đến vóc dáng của Thuý Diễm, tất cả đều toát lên vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Sinh năm 1986, Thúy Diễm bước chân vào nghệ thuật từ những năm 2000, ban đầu là một người mẫu ảnh trước khi bén duyên với màn ảnh nhỏ.
Sinh năm 1986, Thúy Diễm bước chân vào nghệ thuật từ những năm 2000, ban đầu là một người mẫu ảnh trước khi bén duyên với màn ảnh nhỏ.
Sự nghiệp bền bỉ hơn 15 năm giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước.
Sự nghiệp bền bỉ hơn 15 năm giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước.
Thúy Diễm còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Lương Thế Thành, cả hai thường xuyên đồng hành trong nhiều dự án và được xem là cặp đôi kiểu mẫu của showbiz Việt. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Thúy Diễm còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Lương Thế Thành, cả hai thường xuyên đồng hành trong nhiều dự án và được xem là cặp đôi kiểu mẫu của showbiz Việt. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Thúy Diễm #diễn viên Thúy Diễm #Thúy Diễm Lương Thế Thành #nhan sắc Thúy Diễm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT