Thuỳ Chi thăng hạng nhan sắc, hút spotlight mỗi lần xuất hiện

Giải trí

Thuỳ Chi thăng hạng nhan sắc, hút spotlight mỗi lần xuất hiện

Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát “dát vàng lỗ tai”, Thuỳ Chi thời gian gần đây còn gây bất ngờ lớn khi nhan sắc thăng hạng rõ rệt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thuỳ Chi vốn là cái tên quen thuộc của V-pop với giọng hát ngọt ấm, cảm xúc và mang màu sắc rất riêng. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, thời gian gần đây nữ ca sĩ liên tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn “lột xác” ngoạn mục về diện mạo.
Thuỳ Chi vốn là cái tên quen thuộc của V-pop với giọng hát ngọt ấm, cảm xúc và mang màu sắc rất riêng. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, thời gian gần đây nữ ca sĩ liên tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn “lột xác” ngoạn mục về diện mạo.
Nhiều khán giả nhận xét visual của Thuỳ Chi ngày càng lên hương.
Nhiều khán giả nhận xét visual của Thuỳ Chi ngày càng lên hương.
Không còn vẻ ngoài kín đáo, đơn giản như trước, giọng ca sinh năm 1990 giờ đây xuất hiện với phong cách thời trang đa dạng, trẻ trung và có phần gợi cảm.
Không còn vẻ ngoài kín đáo, đơn giản như trước, giọng ca sinh năm 1990 giờ đây xuất hiện với phong cách thời trang đa dạng, trẻ trung và có phần gợi cảm.
Bên cạnh đó, phong thái của cô cũng thay đổi đáng kể: tự tin hơn, tươi tắn hơn và luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực.
Bên cạnh đó, phong thái của cô cũng thay đổi đáng kể: tự tin hơn, tươi tắn hơn và luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực.
Một chi tiết được netizen tinh ý nhận ra chính là Thuỳ Chi dường như đã giảm cân. Sự thay đổi này giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục “khó nhằn”, đồng thời khi lên hình cũng sắc nét và thanh thoát hơn.
Một chi tiết được netizen tinh ý nhận ra chính là Thuỳ Chi dường như đã giảm cân. Sự thay đổi này giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục “khó nhằn”, đồng thời khi lên hình cũng sắc nét và thanh thoát hơn.
Vóc dáng gọn gàng chính là điểm cộng lớn của Thuỳ Chi, góp phần tạo nên tổng thể hài hoà và thu hút.
Vóc dáng gọn gàng chính là điểm cộng lớn của Thuỳ Chi, góp phần tạo nên tổng thể hài hoà và thu hút.
Dù thay đổi phong cách, Thuỳ Chi vẫn giữ vững “thương hiệu” giọng hát mềm mại, giàu cảm xúc – yếu tố khiến khán giả mê mẩn suốt nhiều năm.
Dù thay đổi phong cách, Thuỳ Chi vẫn giữ vững “thương hiệu” giọng hát mềm mại, giàu cảm xúc – yếu tố khiến khán giả mê mẩn suốt nhiều năm.
Sự dung hoà giữa ngoại hình ngày càng xinh đẹp và tài năng âm nhạc khiến mỗi lần cô xuất hiện là một lần thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Sự dung hoà giữa ngoại hình ngày càng xinh đẹp và tài năng âm nhạc khiến mỗi lần cô xuất hiện là một lần thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Thuỳ Chi đã giảm cân và đây chính là "chìa khóa" lớn nhất cho sự thăng hạng nhan sắc này.
Thuỳ Chi đã giảm cân và đây chính là "chìa khóa" lớn nhất cho sự thăng hạng nhan sắc này.
Hiện tại, Thùy Chi vẫn là một trong những giọng ca nữ sở hữu kỹ thuật vững vàng, phong cách âm nhạc rõ nét và được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Ảnh: FB Thuỳ Chi
Hiện tại, Thùy Chi vẫn là một trong những giọng ca nữ sở hữu kỹ thuật vững vàng, phong cách âm nhạc rõ nét và được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Ảnh: FB Thuỳ Chi
