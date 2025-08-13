Thường xuyên choáng váng, ngất vì khủng hoảng ngưng xoang kéo dài bất thường

Choáng ngất liên tục nhưng không ghi nhận bất thường

Nhiều năm nay, chị N.T.L (49 tuổi, Củ Chi) thường trong trạng thái mệt mỏi, thỉnh thoảng chóng mặt, hồi hộp, ngất xỉu đột ngột.

Càng ngày, tần suất ngất tăng dần, thậm chí có lần chị đang chạy xe thì phải dừng lại ven đường gọi người thân đến hỗ trợ vì đột ngột choáng váng rồi ngất đi. Chị đã từng đi khám sức khỏe ở nhiều nơi nhưng đều nhận được kết luận là thiếu máu não.

Gần đây, đang lúc nửa đêm, chị đột ngột khó thở, đau nặng ngực rồi ngất đi, gia đình vội vã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, chị L. được thực hiện các cận lâm sàng kiểm tra.

Tất cả kết quả cận lâm sàng cơ bản như điện tâm đồ, MRI sọ não… tại thời điểm khám đều không ghi nhận bất thường rõ ràng.

Nghi ngờ những cơn ngất đột ngột do rối loạn nhịp tim, các bác sĩ đã chỉ định người bệnh đo holter điện tim 24 giờ – một thiết bị nhỏ gọn ghi lại toàn bộ hoạt động điện tim trong một ngày đêm liên tục.

Khi đọc kết quả, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều khoảng ngưng tim, trong đó có khoảng ngưng kéo dài trên 18 giây – điều hoàn toàn không thể phát hiện được bằng điện tâm đồ thông thường.

Đây là biểu hiện của rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm, một tình trạng có thể gây đột tử nếu không được điều trị kịp thời.

Phẫu thuật đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cấy máy tạo nhịp tim – chấm dứt chuỗi ngày lo sợ cho bệnh nhân rối loạn nhịp chậm

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt máy tạo nhịp tim cho chị L. – một thiết bị nhỏ cấy dưới da, giúp duy trì nhịp tim đều đặn và ngăn ngừa những cơn ngất do tim ngừng đập.

BS.CKI. Phạm Thanh Bình – khoa Nội Tim Mạch 1 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân L., chia sẻ: Đối với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tim thông thường, người bệnh sẽ phải dùng thuốc cản quang để soi đường mạch máu nhằm kết nối các buồng tim với máy tạo nhịp.

Tuy nhiên, bệnh nhân L. từng có tiền sử sốc phản vệ với thuốc cản quang nên việc dùng thuốc cản quang lần này là không thể. Trước thách thức này, các bác sĩ đã tìm giải pháp để tiếp cận mạch máu, đó là dựa vào mốc giải phẫu và dựa vào siêu âm mạch máu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á có trang bị máy DSA, thiết bị này có thể hỗ trợ bác sĩ soi đường, tiếp cận mạch máu. Đầu tiên, bác sĩ sẽ tiếp cận mạch máu bằng cách sử dụng các mốc giải phẫu cơ bản.

Trong quá trình thực hiện, khi siêu âm mạch máu thì nhận thấy có sự bất thường, đó là mạch máu nách của bệnh nhân bị dị dạng nên việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, trong vòng 1 giờ, chúng tôi đã tiếp cận được mạch máu, thực hiện thủ thuật đặt máy tạo nhịp an toàn.”

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, không còn tình trạng choáng váng, khó thở, sức khoẻ dần hồi phục, các triệu chứng khó chịu trước đây gần như tan biến.

Theo kế hoạch điều trị, chị L. sẽ được tái khám để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy cũng như theo dõi sức khỏe theo định kỳ từ 1 – 6 tháng/lần. Sau khi đặt máy tạo nhịp, người bệnh cũng cần hạn chế hoạt động mạnh, đặc biệt là tại vùng đặt máy.

Thăm khám bệnh nhân sau cấy máy tạo nhịp - Ảnh BVCC

Rối loạn nhịp chậm – mối nguy âm thầm sau những cơn ngất

Theo BS.CKI Phạm Thanh Bình, Rối loạn nhịp chậm là tình trạng nhịp tim của một người đập dưới 60 nhịp/phút (đối với người trưởng thành).

Khi tim đập quá chậm hoặc có những khoảng ngừng bất thường, máu không được bơm đủ đến não và các cơ quan quan trọng, gây ra các triệu chứng như choáng váng, mệt mỏi, khó thở và đặc biệt là các cơn ngất đột ngột. Rối loạn nhịp chậm có thể tiến triển âm thầm, nhưng lại mang nguy cơ cao gây đột tử nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Việc chẩn đoán rối loạn nhịp thường dựa trên điện tâm đồ hoặc Holter điện tim 24 giờ, và điều trị hiệu quả nhất trong nhiều trường hợp là đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, giúp duy trì nhịp tim ổn định và an toàn cho người bệnh.

Trường hợp của chị L. là minh chứng rõ rệt cho vai trò quan trọng của Holter điện tim 24 giờ trong chẩn đoán các rối loạn nhịp tiềm ẩn. Đó cũng là lời cảnh báo rằng, những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ như mệt mỏi, choáng váng thoáng qua hay những cơn ngất đột ngột đôi khi lại là tín hiệu kêu cứu của trái tim.