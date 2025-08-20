Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật về Tử Cấm Thành sau biến cố Liên quân tám nước tấn công

Kho tri thức

Sự thật về Tử Cấm Thành sau biến cố Liên quân tám nước tấn công

Cuộc tháo chạy của Từ Hi Thái hậu khiến Tử Cấm Thành từng huy hoàng rơi vào cảnh tàn phá, hé lộ chương sử đầy biến động của triều đại nhà Thanh.

Theo Trung Hạ / Phụ Nữ Số
Ngày 15/8/1900, năm Canh Tý, Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự vội vàng chạy trốn về phía Tây trong tiếng đạn pháo của Liên quân tám nước. Sau khi tiến vào kinh thành, Liên quân tám nước đã chiếm đóng theo từng khu vực riêng biệt, Bắc Kinh rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy.
Ngày 15/8/1900, năm Canh Tý, Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự vội vàng chạy trốn về phía Tây trong tiếng đạn pháo của Liên quân tám nước. Sau khi tiến vào kinh thành, Liên quân tám nước đã chiếm đóng theo từng khu vực riêng biệt, Bắc Kinh rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy.
Từ Hi Thái hậu rời Tử Cấm Thành cùng với Hoàng đế Quang Tự, Hoàng hậu và Hoàng thân quốc thích rời khỏi kinh thành, tiến về Tây An, bỏ lại phía sau là Bắc Kinh dần chìm trong khói lửa, nhiều nơi hoang tàn không thể tưởng tượng nổi.
Từ Hi Thái hậu rời Tử Cấm Thành cùng với Hoàng đế Quang Tự, Hoàng hậu và Hoàng thân quốc thích rời khỏi kinh thành, tiến về Tây An, bỏ lại phía sau là Bắc Kinh dần chìm trong khói lửa, nhiều nơi hoang tàn không thể tưởng tượng nổi.
Liên quân tám nước đã tràn vào Tử Cấm Thành, họ lấy đi những đồ quý giá nhưng không gây quá nhiều tổn thất và hư hại. Thậm chí họ còn vào hậu cung, nơi có quy định không cho phép đàn ông xuất hiện. Tuy nhiên họ không làm chuyện gì quá đáng đối với phi tần, cung nữ ở lại.
Liên quân tám nước đã tràn vào Tử Cấm Thành, họ lấy đi những đồ quý giá nhưng không gây quá nhiều tổn thất và hư hại. Thậm chí họ còn vào hậu cung, nơi có quy định không cho phép đàn ông xuất hiện. Tuy nhiên họ không làm chuyện gì quá đáng đối với phi tần, cung nữ ở lại.
Bởi lẽ mục đích chính của Liên quân tám nước là muốn chính quyền nhà Thanh nhượng bộ, phải phục tùng, cúi đầu, khiến Từ Hi Thái hậu cam tâm chấp nhận là tay sai cho họ.
Bởi lẽ mục đích chính của Liên quân tám nước là muốn chính quyền nhà Thanh nhượng bộ, phải phục tùng, cúi đầu, khiến Từ Hi Thái hậu cam tâm chấp nhận là tay sai cho họ.
Sau khi Bắc Kinh bị chiếm đóng, hai bên cuối cùng đã ngồi lại đàm phán. Từ Hi Thái hậu đã hoàn toàn sợ hãi trước lực lượng liên minh và chịu nhượng bộ. Cuối cùng, chính quyền nhà Thanh đã ký "Hiệp ước Tân Sửu" với các cường quốc.
Sau khi Bắc Kinh bị chiếm đóng, hai bên cuối cùng đã ngồi lại đàm phán. Từ Hi Thái hậu đã hoàn toàn sợ hãi trước lực lượng liên minh và chịu nhượng bộ. Cuối cùng, chính quyền nhà Thanh đã ký "Hiệp ước Tân Sửu" với các cường quốc.
Hình ảnh cho thấy đoạn Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành (cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm về phía Tây Bắc), các bậc thang đã được bao phủ bởi cát vàng hoang tàn.
Hình ảnh cho thấy đoạn Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành (cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm về phía Tây Bắc), các bậc thang đã được bao phủ bởi cát vàng hoang tàn.
Quan chức thuộc Liên quân tám nước đến du ngoạn một ngôi chùa trong thành Bắc Kinh.
Quan chức thuộc Liên quân tám nước đến du ngoạn một ngôi chùa trong thành Bắc Kinh.
Đây chính là Thần Vũ môn trong Tử Cấm Thành. Sau khi triều đình nhà Thanh xuống cấp, nhiều nơi không được chăm chút tu sửa, bên ngoài mọc đầy cỏ dại.
Đây chính là Thần Vũ môn trong Tử Cấm Thành. Sau khi triều đình nhà Thanh xuống cấp, nhiều nơi không được chăm chút tu sửa, bên ngoài mọc đầy cỏ dại.
Một góc hoang tàn ở Môi Sơn (nay gọi là Cảnh Sơn). Sáng ngày 19/3/1644 (tức ngày 25/4/1644 dương lịch), Sùng Trinh đế (vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, trước khi thiên hạ rơi vào tay người Mãn) treo cổ tự vẫn tại đây.
Một góc hoang tàn ở Môi Sơn (nay gọi là Cảnh Sơn). Sáng ngày 19/3/1644 (tức ngày 25/4/1644 dương lịch), Sùng Trinh đế (vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, trước khi thiên hạ rơi vào tay người Mãn) treo cổ tự vẫn tại đây.
Một góc tường thành trong Bắc Kinh, cũ kỹ, mọc đầy rêu nhưng không kém phần hùng tráng.
Một góc tường thành trong Bắc Kinh, cũ kỹ, mọc đầy rêu nhưng không kém phần hùng tráng.
Thành lầu Đông Thiện, nơi binh lính đứng trên canh gác, đến thời Mãn Thanh loạn lạc thì trở nên "vô dụng", không một bóng người xuất hiện phía trên. Đông Thiện ở thời nhà Thanh nhộn nhịp huyên náo còn có một tác dụng khác: Đứng trên Đông Thiện, hướng về phía Đông ngắm bình minh, nhìn về phía Tây ngắm mây ngàn.
Thành lầu Đông Thiện, nơi binh lính đứng trên canh gác, đến thời Mãn Thanh loạn lạc thì trở nên "vô dụng", không một bóng người xuất hiện phía trên. Đông Thiện ở thời nhà Thanh nhộn nhịp huyên náo còn có một tác dụng khác: Đứng trên Đông Thiện, hướng về phía Đông ngắm bình minh, nhìn về phía Tây ngắm mây ngàn.
Cống viện, cỏ dại mọc um tùm, là nơi được dùng để tổ chức thi cử thời phong kiến. Chế độ thi cử của triều đình là sáng kiến quan trọng giúp thay đổi toàn bộ cục diện dân sinh thời bấy giờ, nhưng đã kết thúc ở thời Quang Tự, năm 1905.
Cống viện, cỏ dại mọc um tùm, là nơi được dùng để tổ chức thi cử thời phong kiến. Chế độ thi cử của triều đình là sáng kiến quan trọng giúp thay đổi toàn bộ cục diện dân sinh thời bấy giờ, nhưng đã kết thúc ở thời Quang Tự, năm 1905.
Theo Trung Hạ / Phụ Nữ Số
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/tu-cam-thanh-ra-sao-sau-khi-tu-hi-thai-hau-thao-chay-khoi-lien-quan-tam-nuoc-d1356301.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVnZVVTVhV3FuNUpFbEhmagEez_rrw7ZDagQMm99wLEuBsRTQN94Zc7f6H-fXs5Cxh6LOeTOH45FJchohSCI_aem_Zy1jEe2IoYxPZjGZRagQBg
#Tử Cấm Thành #Từ Hi Thái hậu #Liên quân tám nước #Quang Tự #Sùng Trinh Đế #Thần Vũ Môn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT