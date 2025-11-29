Thủ tướng thăm hỏi người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk, yêu cầu khắc phục nhanh hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Tây Hòa, Hòa Thịnh kiểm tra thiệt hại, thăm hỏi bà con vùng lũ và chỉ đạo bảo đảm an toàn, chỗ ở, nước sạch, khôi phục hạ tầng.

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên người dân tại xã Tây Hòa, Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Hòa Thịnh là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua với 25 người chết, 67 nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

Thăm người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai. Đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.



Tại đây, Thủ tướng nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho nhân dân vùng lũ. Thủ tướng tới thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn; thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Trước khi tới xã Hòa Thịnh, trực thăng chở Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đáp xuống xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Khi vừa xuống trực thăng, Thủ tướng nhanh chóng đến động viên, ân cần thăm hỏi người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia đình có người tử vong trong lũ lụt vừa qua.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân. Bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị không có chỗ ở, thiếu nước sạch.



Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, xây mới, tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để phát sinh dịch bệnh. Tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp…