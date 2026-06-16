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Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.

Theo Lại Hoa/VOV

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN - Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới.

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, các cơ chế hợp tác đa phương tiếp tục đứng trước yêu cầu thích ứng với những thay đổi mới. Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Các trọng tâm của Hội nghị là thông qua rà soát toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, rào cản hợp tác, qua đó đề xuất các định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá, tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cơ hội tăng cường liên kết, hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực. Các nhà Lãnh đạo ASEAN - Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác cho ASEAN - Nga trong giai đoạn tới và qua đó sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN - Nga trong những năm tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Quốc tế Nội Bài lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Quốc tế Nội Bài lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Tại Hội nghị Cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á - Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á - Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

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