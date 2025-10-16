Thủ tục xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ với trường hợp mang thai hộ

Đối với trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì bên cha mẹ đẻ hoặc bên mang thai hộ... nộp hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.

Hỏi: Tôi nghe nói Nhà nước mới bãi bỏ các thủ tục cấp giấy chứng sinh cũ và áp dụng theo cách mới. Xin hỏi, thủ tục xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ như thế nào?

Lê Thanh Hương (Hải Phòng)

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi thuộc Quyết định số 2922/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực dân số, bà mẹ - trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2025. Trong đó, công bố kèm theo Quyết định 2922/QĐ-BYT là nội dung hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế về thủ tục cấp Giấy chứng sinh.

Theo Quyết định 2922/QĐ-BYT, việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh tại cấp Trung ương, tỉnh, xã thực hiện theo Thông tư 22/2025/TT-BYT về việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. Các quyết định trước đây đều bãi bỏ.

Cụ thể, tại Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2922/QĐ-BYT quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng sinh từ ngày 1/10 như sau:

Trường hợp cấp Giấy chứng sinh đối với trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhưng được người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc nhân viên y tế thôn, bản hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm trẻ sinh ra sống, thân nhân của trẻ nộp tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 22/2025/TT-BYT cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi quản lý người đỡ đẻ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ có số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu của người mẹ sinh ra trẻ để đối chiếu.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác minh thông tin về người đỡ đẻ, người mẹ sinh ra trẻ, trẻ sơ sinh và cấp Giấy chứng sinh cho trẻ theo mẫu quy định.

Trường hợp không xác minh được thông tin hoặc thông tin không chính xác thì không cấp Giấy chứng sinh.

Đối với trường hợp cấp Giấy chứng sinh cho trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ: Nếu trẻ sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật mang thai hộ cho người sinh ra trẻ thì bên cha mẹ đẻ (bên nhờ mang thai hộ) hoặc bên mang thai hộ hoặc thân nhân của trẻ nộp hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp Giấy chứng sinh theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 22/2025/TT-BYT cho trẻ trước khi trẻ ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc sớm hơn theo đề nghị của thân nhân của trẻ.

Nếu trẻ sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện kỹ thuật mang thai hộ cho người sinh ra trẻ, thì bên cha mẹ đẻ (bên nhờ mang thai hộ) hoặc bên mang thai hộ hoặc thân nhân của trẻ nộp hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra bản xác nhận về việc thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật mang thai hộ theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 22/2025/TT-BYT và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được bản xác nhận về việc thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra cấp Giấy chứng sinh theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 22/2025/TT-BYT.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội)