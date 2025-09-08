Hà Nội

Thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe cơ bụng ấn tượng

Cộng đồng trẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh vui đùa bên con trai trong ngày nghỉ, điểm nhấn chính là màn khoe cơ bắp ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ.

Thiên Anh
Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải loạt ảnh, video từ chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Anh tranh thủ xả stress, chơi đùa với con trai ở bể bơi, khoe cơ bụng rõ nét, cuốn hút.
Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự khen ngợi cho thân hình "cháy" của Bùi Tiến Dũng. Người mẫu Dianka - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - cũng tương tác với bài đăng của chồng.
Hiện tại, Bùi Tiến Dũng khoác áo SHB Đà Nẵng ở V.League 1, với hợp đồng kéo dài đến giữa năm 2026.
Mùa giải vừa qua, Bùi Tiến Dũng nhận được chú ý khi có màn trình diễn ấn tượng giúp đội giữ chân thành công tại giải đấu cao nhất quốc gia.
Thời kỳ đỉnh cao, Bùi Tiến Dũng từng là hiện tượng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 với những pha bay người cản phá ngoạn mục.
Từ đó đến nay, sự nghiệp thi đấu có thời điểm không thật sự nổi bật nhưng ngoại hình và tài năng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn được fan hâm mộ yêu mến.
Ngoài sự nghiệp trên sân bóng, thủ môn sinh năm 1997 đến từ Thanh Hóa cũng gây chú ý với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ người mẫu quốc tịch Ukraine Dianka Zakhidova.
Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng công khai tình cảm từ năm 2020 và nhanh chóng được chú ý bởi hình ảnh “trai tài, gái sắc”.
Tháng 5/2022, đám cưới của cả hai diễn ra tại Vũng Tàu trong không gian sang trọng, có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng. Một năm sau, gia đình nhỏ đón chào con trai đầu lòng.
Trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ và con trai. Anh cũng được cư dân mạng nhận xét là người chồng, người cha luôn hết lòng vì gia đình. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Bùi Tiến Dũng #cơ bụng #thủ môn Việt Nam #ảnh đẹp #bóng đá Việt Nam #thủ môn bùi tiến dũng

