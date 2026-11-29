Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4784/QLD-MP ngày 26/11/2026 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (Chai 1000 ml), số lô B0309C2608, ngày sản xuất 09/03/2026, hạn sử dụng đến ngày 09/03/2029, do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (156 đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; hiện địa chỉ là phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất. Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm số 003463/22/CBMP-HCM.

Lý do thu hồi: mẫu mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố (sản phẩm có thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA, không có thành phần Cetyl Alcohol so với Phiếu công bố). Đặc biệt, thông tin trên nhãn sản phẩm gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng khi ghi đây là thuốc (“Bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế các hắc sắc tố melamin, cho làn da bật tone trắng hồng tự nhiên. Kích thích sản sinh các collagen cung cấp độ ẩm giúp làn da trở nên mềm mịn, chống lão hóa. Phục hồi da cháy nắng, làm bật tone, trắng hồng đối với da bị đen sạm, da xỉn màu”).

Trước đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 5291/QĐ-XPHC ngày 04/11/2026 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty về hành vi: thông tin trên nhãn gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc; sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; về việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, thực hiện rà soát toàn bộ các lô khác của sản phẩm nêu trên; gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh trước ngày 18/12/2026.