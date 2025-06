Thu hồi 32 Phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty JP-Bùi Đặng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra Quyết định số 311/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH JP-Bùi Đặng.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thu hồi 32 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm do Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (địa chỉ số 54 Khu tập thể In- May 19/5 Bộ công an, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội). Link East Co., Ltd (No.2 Oshima Bldg. 401, 3-10- 24 Takada, Toshima-Ku, Tokyo 171-0033 Japan) là đơn vị sản xuất.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 32 mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật.

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý Dược, thời gian gần đây số lượng doanh nghiệp xin rút số tăng đột biến. Dù doanh nghiệp xin thu hồi tự nguyện, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm vẫn xử lý theo quy định.