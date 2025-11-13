Thu hồi 23 mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh

Cục Quản lý Dược vừa thu hồi Giấy đăng ký lưu hành đối với 23 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh do không có hồ sơ thông tin sản phẩm.

Ngày 13/11/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 4044/QLD-MPvề việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Theo đó, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 23 sản phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0106208110).

23 sản phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh bị thu hồi/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do công ty kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 23 sản phẩm nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi 23 sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Phát Anh Minh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 23 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ 23 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm. Gửi báo cáo thu hồi 23 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2025.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty TNHH Phát Anh Minh trong việc thực hiện thu hồi 23 sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/12/2025.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Quyết định 676/QĐ-QLD về việc thu hồi 23 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 23 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh. Lý do thu hồi do không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 2/7/2025 Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định 1855/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh, gồm: Aquafresh Soft Mint (số tiếp nhận 264128/25/CBMP-QLD, cấp ngày 22/01/2025) và Aquafresh Clear Mint (số tiếp nhận 264127/25/CBMP-QLD, cấp ngày 22/01/2025).

Tiếp đó, ngày 29/9/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 482/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát Anh Minh do công ty đã vi phạm ba hành vi liên quan đến quản lý mỹ phẩm, gồm:

Kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm Aquafresh Soft Mint, Aquafresh Clear Mint; Thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm theo quy định của pháp luật; Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đối với 25 sản phẩm mỹ phẩm.