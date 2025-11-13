Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi 23 mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh

Cục Quản lý Dược vừa thu hồi Giấy đăng ký lưu hành đối với 23 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh do không có hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bình Nguyên

Ngày 13/11/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 4044/QLD-MPvề việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Theo đó, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 23 sản phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0106208110).

1-2977.jpg
23 sản phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh bị thu hồi/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do công ty kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 23 sản phẩm nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi 23 sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dưa lưới). Ảnh: Yoho/Nguồn znews.vn

Kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dưa lưới). Ảnh: Yoho/Nguồn znews.vn

Công ty TNHH Phát Anh Minh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 23 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ 23 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm. Gửi báo cáo thu hồi 23 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2025.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty TNHH Phát Anh Minh trong việc thực hiện thu hồi 23 sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/12/2025.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Quyết định 676/QĐ-QLD về việc thu hồi 23 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 23 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh. Lý do thu hồi do không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 2/7/2025 Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định 1855/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh, gồm: Aquafresh Soft Mint (số tiếp nhận 264128/25/CBMP-QLD, cấp ngày 22/01/2025) và Aquafresh Clear Mint (số tiếp nhận 264127/25/CBMP-QLD, cấp ngày 22/01/2025).

Tiếp đó, ngày 29/9/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 482/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát Anh Minh do công ty đã vi phạm ba hành vi liên quan đến quản lý mỹ phẩm, gồm:

Kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm Aquafresh Soft Mint, Aquafresh Clear Mint; Thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm theo quy định của pháp luật; Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đối với 25 sản phẩm mỹ phẩm.

Sống Khỏe

Công ty Phát Anh Minh bị phạt 145 triệu đồng

Sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh mỹ phẩm, Công ty TNHH Phát Anh Minh vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 145 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 482/QĐ-XPHC ngày 29/9/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), TP Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Số 32 ngách 1/48 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150

Do sai phạm ghi nhãn, lô Kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 2487/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận PCB 287/22/CBMP-BN, số lô 01, NSX 020124, HD 01.2029.

Lô sản phẩm do Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nay là số 8, tổ 13, cụm III, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (địa chỉ: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nay là: Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulce

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulce do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản số 2399/QLD-MP ngày 19/8 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer – hộp 1 tuýp 10g.

Sản phẩm trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 15527/23/CBMP-HN, số lô 071124, NSX 071124, HSD 071127. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Fobelife (địa chỉ: 137/1A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất.

Xem chi tiết

